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Kaza yapan alkollü kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan polise direndi Polisin uyarılarını umursamayan ve kendisini çeken kameralara poz veren kadın ‘pes’ dedirtti

İHA

Kaza yapan alkollü kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan polise direndi Polisin uyarılarını umursamayan ve kendisini çeken kameralara poz veren kadın ‘pes’ dedirtti

Antalya’da kaza yapan Ukraynalı turist araçtan inmemek için dakikalarca direndi. Güçlükle otomobilden indirilen kadın turist, kendisine uyarılarda bulunan polislere kulak asmazken kameralara poz verdi.
Olay, Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ukrayna uyruklu Fedorishcheva Yana, 06 AGF 517 plakalı otomobil ile seyir halindeyken önünde ilerleyen Rukiye Gören yönetimindeki 34 VB 8444 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gören’in yanında yolcu konumundaki annesinin kaza nedeniyle fenalaşması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri fenalaşan Tülin Tozal’ı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Gerekli kontrollerin yapılması için polis ekiplerinin Fedorishcheva Yana’nın araçtan inmesini istemesiyle zorlu dakikalar başladı. Polis ekipleri dakikalarca Ukraynalı turistin araçtan inmesini, ehliyet ve ruhsat gibi gerekli evrakların ibrazını istedi. Polis ekiplerinin taleplerini yerine getirmeyen turist için polis ekipleri dakikalarca dil döktü.

Takviye ekiplerde fayda etmedi
Fedorishcheva Yana’nın zorluk çıkarması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayan kadın turist aynı zamanda cep telefonuyla da video kaydı aldığı görüldü. Polis ekipleri kadın turiste bu davranışları sonucunda yaşayabileceği durumları anlatırken umursamaması dikkatlerden kaçmadı. Kadın turist kendisini görüntüleyen gazetecilere poz vermesi pes dedirtti. Kadını güçlükle araçtan çıkartan polis ekipleri gözaltına alarak sağlık raporu için hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde kadın turistin 200 promil alkollü olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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