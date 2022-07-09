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Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu Dünyaca ünlü sahil, bayramın birinci günü tatilci akınına uğradı

İHA

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu Dünyaca ünlü sahil, bayramın birinci günü tatilci akınına uğradı

Antalya’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların akın etmesi ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili doldu taştı.
Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının ise yüzde 73 ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya, en hareketli günlerini yaşıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin duyurulmasıyla birlikte günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıran tatilciler, bayramın ilk gününü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde geçirdi. Antalya’nın meşhur sıcakları tatilcileri bunaltırken, serinlemek isteyenler kendilerini Akdeniz’in serin sularına bıraktı.
Tatilin birinci gününü sahilde geçiren Rüstem Latif, “Bayram yoğunluğu var. Denize geldik çocuklarımla. Herkesin bayramı mübarek olsun. Hava çok iyi, su ise sıcak” dedi.
İstanbul’dan Antalya’ya tatile gelen Çağatay Güneş ise, “Antalya çok sıcak. Sahil çok güzel. Beklediğimiz kadar kalabalık değil. Pandemi sonrası vatandaşlar akın eder diye düşündük ama o kalabalık yok. Şu anda sakin. Tatilimiz iyi gidiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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