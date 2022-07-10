Cankurtaran robot 'Fasty' saniyelerle yarışıyor 100 metre açıkta boğulma vakası geçiren kişiye 20 saniyede ulaşıyor, 45 saniyede karaya çıkarıyor Robot cankurtaran yapılan tatbikatta hünerlerini sergiledi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca cankurtaranlara eşlik edecek olan 'Fasty' isimli robot, 100 metre açıkta boğulma vakası geçiren kişiye 20 saniyede ulaşarak, 45 saniyede karaya çıkaracak.

Turizm kenti Antalya sahillerinde Kurban Bayramı hareketliliği devam ediyor. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların çekim noktası her zaman olduğu gibi yine denizi ve kumsalıyla dünyanın ender kentleri arasında bulunan Antalya oldu. ALGE tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi’nde varyant bölgesinden Boğaçayı bölgesine kadar olan 6,5 kilometrelik alanda görev yapan 45 cankurtaran ise, vatandaşların huzur ve güvenli bir tatil geçirmesi için her 200 metrede bir kurulan 34 kulede bayram mesaisi yapıyor. Öte yandan cankurtaranlara 'Fasty' isimli robot da eşlik edecek.



20 saniyede ulaşabilen robot, kişiyi 45 saniyede karaya çıkarabiliyor

14 kilogram ağırlığında olan ve su yüzeyinde hızlı manevra yapabilen robot, kıyıdaki cankurtaranlar tarafından yönetiliyor. Elektrikli ve 45 dakika durmadan su yüzeyinde çalışabilen 'Fasty' isimli robot, 200 kilogram ağırlığı kolaylıkla taşıyabiliyor. 100 metre açıkta boğulma vakası yaşayan bir vatandaşla 20 saniyede ulaşabilen robot, 45 saniyede karaya çıkarabiliyor. Üzerinde kamera ve aydınlatma sistemleri olan robot, kıyıdan anons eden cankurtaranın sesini yardım isteyen kişiye duyurmak için kullanılan hoparlöre de sahip.

Cankurtaranların 'Fasty' ile sahilde yaptıkları tatbikat vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Tatbikat çerçevesinde 30 metre açıkta boğulma vakası geçiren bir kişiye saniyeler içerisinde ulaşan robot, yine karadan yönlendirme ile saniyeler içerisinde karaya çıkardı.



"800 metre menzilimiz var"

Cihazı kullanan Elektronik Teknikeri Osman Çelik, "Sahilde bulunan bazı cankurtaran kulelerine ekstra insansız cankurtaran yerleştirdik. Onun dışında Antalya Büyükşehir Belediyesi plajında kullanılan bir cihazımız var. 100 metrede bulunan kazazedeye 20 saniyede müdahale ediyoruz. 45 saniyede geri getiriyor. Daha sonra ise karadan müdahale ediyoruz. Uzaktan kumandalı bir sistemi var. 800 metre menzilimiz var. Saatte 15 kilometre yol alabiliyor. Ortalama 1 saat kullanım ömrü var. Vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi.

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