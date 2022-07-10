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(ÖZEL) Antalyasporlu Güray Vural: Nuri Şahin'e herkesin inancı tamdı ve bu da başarıyı getirdi

DHA

(ÖZEL) Antalyasporlu Güray Vural: Nuri Şahin'e herkesin inancı tamdı ve bu da başarıyı getirdi


Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı sol bek oyuncusu Güray Vural, geçen sezonun üzerinde performans sergilemek istediklerini, takımdaki herkesin futbol sorumlusu Nuri Şahin'e inancının tam olduğunu, bunun da başarıyı getirdiğini söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un geçtiğimiz sezonun başında Gaziantep FK'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Güray Vural, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 
Antalyaspor'un başarılı sol bek oyuncusu Güray Vural, geçen sezon son dönemlerde yakaladıkları başarılı grafiği gelecek sezonda sürdürmek istediklerini söyledi. Vural, "Bunun üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Kadromuzu da yüzde 80 koruyarak devam ediyoruz. Üzerine de Soner Aydoğdu, Ömer Toprak, Alperen gibi yeni oyuncular katıldı. Gelen oyuncular da olacaktır. Çok güçlü bir takım olduk. Ben geçen senenin üstüne koyarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Çok da kaliteli bir hocamız var. Onunla ve değerli takım arkadaşlarımla beraber güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.
"İNŞALLAH DAHA UZUN SÜRELER ANTALYA'DA DEVAM EDERİM"
Mevcut sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı için mutlu olduğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, "Demek ki doğru işler yapıyorum ki başkanımız ve yönetimimiz sözleşmemi uzatmak istedi. Ben de seve seve kabul ettim. Hem Antalya ailesini hem de Antalya şehrini ailecek çok seviyoruz. Ben çok mutluyum ve inşallah daha uzun süreler burada devam ederim" diye konuştu.
"NURİ ŞAHİN BİZİ FARKLI SİSTEMLERLE OYNATTI"
Geçtiğimiz sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başladıklarını daha sonra futbol sorumlusu Nuri Şahin ile yola devam ettiklerine dikkati çeken Vural, her hocanın değerinin farklı olduğunu söyledi. Güray Vural konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Benim için hepsinin yeri var içimde. Nuri hocamız bizim için çok değerli. Takım içerisinden gelmesine rağmen bize çok değer kattı. Çok farklı sistemlerle bizi oynattı. Bizimle adaptasyonu çabuk sağladı. Umarım bu sezonda hem takım olarak hem de Nuri hoca kariyer olarak geçen sezonki performansı sağlar ve güzel bir sezon geçirerek hedeflerimize ulaşırız."
"ŞAHİN'E HERKESİN İNANCI TAMDI VE BU DA BAŞARIYI GETİRDİ"
Ersun Yanal ile geçen sezon erken bir ayrılık kararı alındığını söyleyen Vural, devre arasında yapılan transferlerle ivme yakaladıklarını kaydetti. Vural, "Geçen sezonun devre arasında gelen oyuncularla ivme yakaladık. Belki bu fark olabilir. Nuri hoca bizi 2-3 sistemle oynattı ve takımın adaptasyonu oturdu. Takım içerisinden gelen birisi olduğu için herkesin saygısı ve sevgisi sonsuz oldu. Ona herkesin inancı tamdı. Bu da başarıyı getirdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"KENDİ ARAMIZDA KONUŞTUĞUMUZ BİR HEDEFİMİZ VAR"
Takım olarak bir hedefleri olduğunun altını çizen sol bek oyuncusu, "Bunu Avrupa, ilk 3 olarak hedeflemiyoruz. Bizim kendi aramızda konuştuğumuz bir hedefimiz var. Önemli olan lige iyi başlayıp, her maça tek tek bakarak ve galibiyet parolasıyla çıkmak istiyoruz. Bunu geçen sezon gösterdik. Bu sezon da öyle başlayacağız. Umarım ligi de en iyi yerde bitireceğiz" şeklinde konuştu.
"EN ÇOK OYNAYAN KİŞİ OLMAK İSTİYORUM"
Hedefinin geçen sezon olduğu gibi takımın en çok oynayan oyunculardan biri olmak olduğunu belirten 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Geçen sezon hemen hemen en çok oynayan oyunculardan biriyim. Kendime iyi bakan bir oyuncuyum. Çalışmalarımı da bu yönde sürdürüyorum. Hedefim bu sezon da en çok oynayan kişi olarak sahada olmak" diye konuştu.
"MİLLİ TAKIMA GİTMEYİ ÇOK İSTERİM"
Güzel bir sezon geçirdiğini dile getiren Güray Vural, milli takım hedefi olduğunu da vurguladı. Vural, "Takıma en iyimi verip ondan sonra kararı milli takım hocamız verecektir. Bir gençleşme operasyonu var, bunu biliyor ve farkındayım. Ben çalışmalarımı sürdüreceğim. Her zaman hedefim milli takımdı. Daha önce bunu yaşadım ve tekrar orada olmayı çok isterim" şeklinde konuştu.
Genç teknik direktörlerin olmasının yeni antrenörler için avantaj olabileceğini kaydeden Vural, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük düşündüğünü ve sayılarının artmasını umduğunu sözlerine ekledi.
GÜRAY VURAL KARİYERİ
Geçtiğimiz sezonun başında takıma dahil edilen 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Güray Vural, kariyerinde toplam 430 maça çıkarken, 32 gol ve 61 asiste imza attı. Vural, Fraport TAV Antalyaspor formasını ligde 35, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa karşılaşmasında da 1 kez terletti. Toplamda 3 bin 513 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, ligde 1 kez gol sevinci yaşadı. Güray Vural, geçen sezon ligde 6, kupada da 2 kez olmak üzere toplam 8 de gol pası verdi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Güray Vural imza töreni detay (Arşiv)
Güray Vural imza atması detay (Arşiv)
Güray Vural poz vermesi detay (Arşiv)
Güray Vural'ın açıklamaları
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-07-10 11:30:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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