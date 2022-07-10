Annesiyle İzmir’e giden gençten 1 haftadır haber alınamıyor Mahkemeye katılmak için annesine eşlik eden genç, dava öncesi sinirlenip ortadan kayboldu Son olarak 3 gün önce İzmir'de bulunup Antalya otobüsüne bindirilen gence terminalde de rastlanılmadı Baba Necati Ava: “Bayramı birlikte geçirecektik, perişan haldeyim”

Antalya’dan mahkemeye katılmak için annesiyle birlikte İzmir’e giden 23 yaşındaki gençten 1 haftadır haber alınamıyor. Bayram öncesi yine İzmir’de bulunup akrabaları tarafından otobüse bindirilerek Antalya’ya gönderilen genci karşılamaya gelen babası, otobüste oğlunu bulamayınca ikinci şoku yaşadı. Oğluna seslenen gözü yaşlı baba, “Bayramı birlikte geçirecektik. O benim en küçüğüm. Perişan haldeyim. Ona bir şey olursa biterim” dedi.

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi’nde yaşayan Davut Can Ava (23), annesiyle birlikte İzmir’de akrabalarının katıldığı bir mahkemeye katılmak için geçtiğimiz pazar günü yola çıktı. Mahkeme günü ise iddiaya göre annesine telkinde bulunan kişi ya da kişilere sinirlenen Ava, adliyenin önünden ayrılıp kayıplara karıştı. Aile, oğluna ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Son olarak 3 gün önce İzmir sokaklarında görülen gencin yanına giden bir kişi, polise durumu bildirdi. Aileye durumun bildirilmesi sonrası akrabaları tarafından Antalya’ya gönderilmek üzere otobüse bindirilen genci babası Necati Ava otobüs terminalinde beklemeye başladı. Otobüs geldiğinde oğlunun inmesini bekleyen baba, inen olmayınca ikinci bir şok yaşadı.



“Perişan haledeyim”

Oğlunun bulunma sevinciyle tekrar kaybolma acısını aynı anda yaşadığını belirten Necati Ava, “Otobüs geldiğinde oğlum yoktu. Şoföre sordum, bilmediğini söyledi. Bayramı birlikte geçirecektik. Perişan haldeyim. Bir an önce gelsin istiyorum. O benim en küçüğüm. Ona bir şey olursa biterim, hayatın değeri kalmaz” dedi.

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