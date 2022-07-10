Manavgat’ta ormanlık alanda korkutan yangın Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Çağlayan Mahallesi Sürücüler Beleni Manavgat Devlet Hastanesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, mahalle sakinleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Güvenlik güçleri yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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