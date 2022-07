Köpeklerden kaçarken ölen Mahra'nın babası: Yanımızda olmasını çok isterdik

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar'ın (10) ailesi, Mahra'sız geçen ilk Kurban Bayramı'nda küçük kızın mezarını ziyaret etti. Kızının başında duygulu anlar yaşayan Murat Pınar, "Kızımın vefatından sonra her gün mezarını ziyarete geliyoruz. Bugün de yanımızda olmasını çok isterdik" dedi.

Serik'te geçen mart ayında köpekten kaçarken çıktığı yolda kamyonun çarpması sonucu yaralanıp bir bacağı kesilen, 23 gün sonra da yaşamını yitiren Mahra Melin'in babası Murat Pınar ve dedesi Adem Yılmaz, küçük kızın Belek Mahallesi Merkez Mezarlığı´ndaki kabrini ziyaret etti. Kabir başında dua eden Murat Pınar, Mahra´sız ilk Kurban Bayramı'nı geçirdiklerini söyledi. Kızını çok özlediklerini belirten Murat Pınar, "Kızımın vefatından sonra her gün mezarını ziyarete geliyoruz. Bugün de yanımızda olmasını çok isterdik. Mücadelemize devam ediyoruz. Kızımızı kurban verdik. Biri bebek, 2 çocuğum daha var. Onların başına bir şey gelmesin diye uğraşmaya devam ediyoruz. Başka çocuklara bir şey olmasın diye mücadelemize devam ediyoruz. İnşallah devletimiz sesimizi duyacak. Tüm çocuklarımızı başıboş, sahipsiz sokak hayvanlarından kurtaracağız" dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ'

Kurdukları ve başkanlığını yaptığı Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'nin çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Murat Pınar, "Sokak hayvanları ile ilgili bir çalışma var. Şekillendirmeye çalışıyoruz. Tüm çocukları, engellileri, yaşlıları ve tüm halkımızı başıboş sokak köpekleri sorunundan kurtarmak için mücadeleye devam ediyoruz. Biz çizgimizden asla vazgeçmiyoruz. Mücadelemizin her zaman arkasındayız ve herkesi destek için bekliyoruz. Çok kısa sürede çözüleceğine eminiz, emeklerimizin doğru sonuçlanması için uğraşıyoruz" diye konuştu.

'DÜN OĞLUMA VE KIZIMA BİR SOKAK KÖPEĞİ SALDIRDI'

Adem Yılmaz da Mahra´nın yokluğunun burukluğunu yaşadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"İnşallah sorun çözülür. Çocuklarımız güvenli bir şekilde sokaklarda oynar, büyükler parklarda nefes alır. Sokak köpekleri hala insanlara saldırmaya devam ediyor. Daha dün oğluma ve kızıma bir sokak köpeği saldırdı. Ülkemizde her geçen gün bu sorun çoğalıyor. Ben çocuklarımın yanındayım. Verdikleri mücadelede kendilerine sonsuz destek veriyorum. Ailecek çok üzgünüz her geçen gün özlemi daha da artıyor."

Ailenin yakın arkadaşları ve mahalleli de Mahra'nın mezarını ziyaret edip, çiçek bırakarak, dua etti. Murat Pınar, bayram öncesi Mahra'nın okuduğu ve 4/B sınıfından mezun olan sınıf arkadaşlarının da kabri ziyaret ettiklerini ve Mahra'nın sevdiği oyuncakları üzerine 'gönlümüzün mezunu' diyerek mezarın üzerine bıraktıklarını gösterdi.

Murat Pınar ile Adem Yılmaz, Mahra'nın kabri başında duygulu anlar yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

