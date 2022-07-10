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Gençler, verilen ücretsiz akademik eğitimle üniversiteye hazırlanıyor Konyaaltı’nda modern ‘Köy Enstitüsü’ En önemli kriter, devlet okulunda okumak

İHA

Gençler, verilen ücretsiz akademik eğitimle üniversiteye hazırlanıyor Konyaaltı’nda modern ‘Köy Enstitüsü’ En önemli kriter, devlet okulunda okumak

Konyaaltı Belediyesi ile ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin işbirliğinde hizmete açılan ODTÜ Gençlik Parkı, ihtiyaç sahibi öğrencilere sosyal ve akademik eğitim vererek gençleri üniversiteye hazırlıyor.
Konyaaltı Belediyesi ile ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin ortaklaşa hayata geçirdiği ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı’nda hizmet veren ODTÜ Gençlik Parkı, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor. Geçtiğimiz yıl Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in öncülüğünde gerçekleşen protokol ile ilk adım atıldı. İlerleyen zamanda ODTÜ Gençlik Parkı binası hizmete hazır hale getirildi ve bugün yaklaşık 80 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Hem belediye olarak hem de diğer kurumlarla yaptıkları iş birliği ile eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya devam ettiklerini belirten Başkan Esen, ODTÜ Gençlik Parkı’nın ihtiyaç sahibi öğrenciler için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Özellikle kız çocuklarının okumasına önem verdiklerini söyleyen Esen, “Çocuklarımızın okumasına ve hayallerine kavuşmasına önem veriyoruz. Bu noktada pozitif ayrımcılık yaparak kız öğrencilerine daha fazla öncelik sağlıyoruz. Eğer istediğimiz çağdaş bir toplum olmayı hedefliyorsak kadınların her alanda yer alması olmazsa olmazdır” şeklinde konuştu.
ODTÜ Gençlik Parkı projesini 5 yıl önce hayata geçirdiklerini ifade eden ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek, bu projeyi Konyaaltı’nda 1 yıldır sürdürdüklerini dile getirdi. Projelerini Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile de paylaştıklarını söyleyen Şimşek, “Bu projeyi 5 yıldır sürdürüyoruz. Semih Başkanımız da projeden haberdardı. Başkanımız ile sohbetimiz sırasında ‘bu projeyi Konyaaltı’nda da canlandırır mısınız’ teklifi gelince biz de ‘uygun bir yer olması halinde hemen yapabiliriz’ dedik. Yaklaşık bir yıl önce bu alan bize tahsis edildi. Bir yıl önce Konyaaltı şubesi olarak ODTÜ Gençlik Parkı’nı, Semih Başkanımızın katkıları ile burada açtık” dedi.

Hedef, faydalı bireyler yetiştirmek
ODTÜ Gençlik Parkı olarak hedeflerinin ülkeye faydalı bireyler kazandırmak olduğunu açıklayan Şimşek, lise öğrencilerinin üniversiteyi kazanmalarını sağladıklarını belirtti. Verdikleri eğitimlerin sadece öğrencilerin üniversite kazanmalarına yönelik olmadığını kaydeden Şimşek, gençlerin nasıl bir insan olmaları gerektiğini ve nasıl bir hayata atılacağını da gösterdiklerini söyledi. Lise 1011. sınıflara başlayan öğrencileri kabul ettiklerini söyleyen Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:
“2 veya 3 yıllık temel desteğimizi alacak öğrencileri kabul ediyoruz. Tabi bu noktada biraz pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kız çocuklarımıza yüzde 65 kontenjan ayırıyoruz. Erkek çocuklarımız için yüzde 35 yer veriyoruz.”

“İhtiyaç sahibi öğrencileri alıyoruz”
Öğrenci seçerken basit birkaç kriterleri göz önünde bulundurduklarını ifade eden Dernek Başkanı Yıldırım Şimşek, en önemli kriterin, öğrencinin devlet okulunda okuması şartı olduğunu vurguladı. Bunun yanında ekonomik zorluklar yaşayan öğrencilere de öncelik verdiklerini belirten Şimşek, kolay bir yetenek sınavından sonra öğrenci adayını denemeye aldıklarını dile getirdi. Öğrencilerin üniversiteye hazırlanmasındaki her aşamada destek olduklarını belirten Şimşek, “Öğrencilerimiz üniversite okumaya devam ederken staj yaptırma, burs verme ve üniversite bitiminde de 3 yıllık iş sözleşmeli iş garantisi veriyoruz. Öğrenci kapasitemizin 7580 kişiden fazla olmamasına dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hem sosyal hem akademik dersler
Çocukların özgüvenlerini geliştirecek eğitimlerin yanı sıra akademik dersler de verdiklerini söyleyen Şimşek, drama, tiyatro, yoga, dans, satranç, bilişim dersleri, Türkçe ve matematik gibi dersleri verdiklerini ifade etti. İyi bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını dile getiren Şimşek, “Öğrencilerimizin kitabıydı, sınavıydı, gıdasıydı aklınıza gelebilecek her türlü desteği vererek ve psikolojik destek dâhil bir nevi çocuğu kucaklıyor ve başarıya ulaştırmaya çalışıyoruz. ODTÜ, Boğaziçi ve Hacettepe dâhil birçok önemli üniversiteye öğrenci gönderdik” dedi. Çocukların her şeyi kendileri yaparak öğrendiğini belirten Şimşek, öğrencilerin, çevre temizliğinden kişisel bakıma kadar her şeyi kendilerinin yaptığını ifade etti. Çocukların sadece akademik yönünü değil sosyalkültürel yönünü de geliştirdiklerini dile getiren Şimşek, “Bir nevi modern Köy Enstitüsü projesi uygulamaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi aileler için bu kaçınılmaz bir fırsat. Kayıtlarımız hala devam ediyor. Öğrenciler başvuru yapabilir” şeklinde açıklama yaptı.

Kendilerini daha iyi ifade ediyorlar
Haftanın 4 günü ODTÜ Gençlik Parkı’nda eğitim aldığını söyleyen öğrencilerden Ali Soylamış, burada eğitim aldığından beri kendini daha iyi ifade ettiğini söyledi. Akademik anlamda daha iyi bir noktaya geldiğini belirten Soylamış, “Sosyal olarak söylemek gerekirse ben önceden kendini çok ifade edemeyen biriydim. Ama şimdi birisiyle konuşurken veya tartışırken kendimi daha rahat hissediyorum” dedi. Bir diğer öğrenci Tuğçe Korkut ise burada daha sosyal olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
“Burada arkadaşlarımız ile sohbet edebiliyoruz. Aldığımız sosyal dersler sayesinde daha fazla iç içeyiz. Televizyon veya telefon bağımlılığını burada yeniyoruz ve yeni arkadaşlar ediyoruz. İnsanlarla az iletişim kuruyorduk. Ama zamanla sosyalleşip bunu yendim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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