Motosikletle çarpışan otomobilin ön tekeri koptu:2 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Caddesinden Sarılar Cumhuriyet Caddesi istikametine gitmekte olan Muhammed Hacı Dirican'ın kullandığı 15 HF 253 plakalı motosiklet, Hasan Fehmi Boztepe caddesi üzerinde Antalya istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Hüseyin Bodur'un kullandığı 07 AIY 124 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobilin sağ ön tekerinin koptuğu, motosikletle birlikte 50 metre sürüklendiği kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Hacı Dirican ve otomobilde yolcu olarak bulunan Tevfik Mert Bodur yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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