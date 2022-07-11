Evinin balkonuna yuva yapan kumrularla kurduğu ilişki yürekleri ısıtıyor 3 yıldır 2 kumruyla balkonda birlikte yaşıyorlar

Antalya'nın Serik ilçesinde balkonuna kurduğu hobi bahçesinde 2 kumru ile kurduğu ilişki yürekleri ısıttı. Serik Ilçesine bağlı Yeni mahallede yaşayan Habibe İçöz, evinin balkonunda çiçeklerini sularken tanıştığı kumrularla 3 yıldır birlikte yaşıyor. İki balkonuna da yuvan kumrularla yaşamaktan mutlu olduğunu belirten İçöz," Evimizin misafiri, çiçeklerimle birlikte onları izlemek beni çok mutlu ediyor" dedi.

Her yıl 2 yumurta bırakan ve 3 yıldır 6 yavru olduğunu anlatan Habibe İçöz, "Ben bir gün burada oturuyordum. Çiçekleri çok sevdiğim için balkonumu hobi bahçesine çevirmiştim. Çiçekleri sularken bir tane kumru kondu. Suyu dökerken, o anda kalkınca bende bir ürkme oldu. Panik yaptım, bir baktım 2 tane yumurtası var. 3 yıldır geliyor, her yıl ikişer yumurta bırakıyor. 6 yavru oldu, onları büyütüyor. Daha sonra yavruları bırakıyor ama kendisi beni bırakmıyor. Yavrularına mama getirdiği zaman ağzından yediriyor. İçeri gidip onu takip ediyorum. Ben kalkınca yavrularına yediriyor. Tekrar gidiyor ve geliyor. Çok mutlu oluyorum. Evimizin tanrı misafiri, güzel bir duygu. Çiçeklerimle beraber onu izlemek beni çok mutlu ediyor. İki balkonumda da 2 kumrum var. Bir tanesi 3 yıldır, diğeri 1 yıldır benle beraber yaşıyorlar. Yaz kış bırakmıyorlar" şeklinde konuştu.

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