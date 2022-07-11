Evinde hareketsiz halde bulunan doktor entübe edildi

Antalya'nın Finike ilçesinde yalnız yaşadığı evinde eski eşi tarafından hareketsiz halde bulunan Üroloji uzmanı doktor tedavi altına alındı. İlk tedavisinin ardından entübe edilen doktor Antalya'ya sevk edildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde yaşandı. Finike Devlet Hastanesi'nde Üroloji uzmanı olarak görev yapan 54 yaşındaki Uğur A., sabah aynı binada bir üst katta oturan ve yine doktor olan eski eşi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Uğur A.,evde yapılan ilk müdahalenin ardından görev yaptığı Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıp yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Daha önce de mide kanaması geçirdiği öğrenilen Uğur A., ambulans helikopterle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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