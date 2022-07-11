Geçen yıl evinde çıkan yangında yaralanan yaşlı adam evinde ölü bulundu Eve yemek getiren komşu fark etti ekipler harekete geçti Sıcak havayla birleşen ceset kokusu çalışma yapan ekipleri zorladı

Antalya’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Geçen yıl patates kızartmak isterken evinde çıkan yangında yaralanan yaşlı adamın cesedinin kokusu sıcak havayla birleşince, polis ve cenaze hizmetleri ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın girişindeki dükkanda meydana geldi. Yurt dışından emekli olan 80 yaşındaki Emre Örge, yaklaşık 4 yıl önce aldığı dükkanı eve çevirdi ve burada yaşamaya başladı. Kurban Bayramı olması nedeniyle bir komşusu Örge’ye yemek vermek üzere eve geldi. Kapıyı çalmasına rağmen cevap alamayan komşu, ağır kokuların gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açıp içeri giren ekipler Örge’nin hayatını kaybettiği ve cesedin kokmaya başladığını belirledi. Gelen ağır koku nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri güçlükle çalışmalarını tamamladı. 5 günlük olduğu tahmin edilen ve etrafa ağır koku yayan cenazeyi alabilmek için cenaze hizmetleri ekibi büyük çaba sarf etti. Özel kıyafetlerini giyen ekipler ağızlarına taktıkları 5 maske ile içeri girebildi. 7 kişilik ekip güçlükle cenazeyi tabutla dışarı çıkarıp araca koyabildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.



"Bayram yemeği vermek istedim"

Eve yemek getiren komşu ise, “Emre Örge’ye bayram yemeği vermek istedik. Telefona ulaşamadım, sonra evine geldim. Penceresini seslendim yine cevap alamadım. Moralim bozuldu polise haber verdim. Birkaç gün olmuş vefat edeli. Daha öncede evinde yangın çıkmıştı ve yaralanmıştı. İyi bir insandı. Emekliydi ve yurt dışından gelmişti. Bayram günü vefat etti” dedi.



"Geçen yıl evinde yangın çıkmıştı"

Geçtiğimiz yıl 12 Nisan tarihinde patates kızartırken uyuyakalan Emre Örge 'nin evinde yangın çıkmış, dumandan etkilenerek baygınlık geçiren yaşlı adam, kapıyı kıran bir vatandaş tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

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