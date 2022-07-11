Doğukan Sinin resmen Hull City’de

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FT Antalyaspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Sinik için İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından 'Yolun açık olsun' başlığıyla yapılan açıklamada: "Futbolcumuz Doğukan Sinik’in transferi konusunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Altyapımızdan yetişerek kulübümüze uzun yıllar hizmet eden Doğukan Sinik’e teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor’un altyapısından yetişen Doğukan Sinik geçen sezon 31 lig maçında 3 gol atıp, 7 asist yaptı. Başarılı orta saha görev aldığı A Milli Takım'da da 5 maçta 2 kaydetti.

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