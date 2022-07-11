Dalgıcın eline vurup, düşürdüğü telefonu alarak kaçtı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yabancı uyruklu şüpheli, akvaryum bahçesinde molaya çıkan dalgıç Mert Peker'in eline vurarak düşürdüğü cep telefonunu alarak kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. .

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Antalya Aquarium'un arka bahçesinde meydana geldi. Akvaryumda dalgıç olarak çalışan Mert Peker, üzerinde kıyafetleri varken mola için yan bahçe bölümüne çıktı. Buradan geçen ve yabancı uylruklu olduğu belirtilen şüpheli, Peker'in eline vurup, yere düşen telefonunu alarak kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mert Peker, polise şüphelinin eşkal bilgilerini verdi. Bölgede inceleme yapan ekipler şüpheliye ait olduğu değerlendirilen şapka buldu. Olay yeri inceleme ekipleri şapkayı delil çantasına koydu. Peker, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-07-11 16:41:44



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