15 yaşındaki İbrahim gölette boğuldu

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da İbrahim Zahit Ayyıldız (15), akrabalarıyla girdiği gölette boğuldu.

Olay, Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde bulunan Doyran Göleti'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İbrahim Zahit Ayyıldız akrabalarıyla gölete geldi. Serinlemek için birlikte gölete giren Ayyıldız bir süre sonra gözden kayboldu. Arama yapan yakınları sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (SAK) ekipleri sevk edildi. Hazırlıkların ardından suya giren su altı ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından Ayyıldız'ın cansız bedenini 15 metre derinlikte bularak karaya çıkardı. yakınları, 15 yaşındaki gencin cansız bedenine sarılarak ağladı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İbrahim Zahit Ayyıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-07-11 19:22:22



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