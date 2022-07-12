Cam, fayans kırıkları, mozaik, boncuk ve çekilmemiş kahve tanelerinin sanatla buluşturdular

Kepez Belediyesi’nin meslek ve sanat eğitimi veren AKMEK’in Mozaik Kursu öğrencileri, Antalya’nın dünyaca ünlü sahili Konyaaltı’nın milyonlarca deniz kumu ve çakıl taşını kullanarak tarihi İzmir Saat Kulesi’nin güzelliğini sanatla birleştirdiler.

AKMEK kursiyerlerinin el emeği, göz nuru el sanatları eserleri, 11. Geleneksel Yıl Sonu Sergisi’nde sergilenmeye devam ediyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki sergi her gün yüzlerce el sanatları meraklısını buluşturuyor. İçeriği bakımından yoğun ilgi gören sergide Mozaik Kursu öğrencilerinin çalışmaları ilgi odağı oldu. Şapkalardan tablolara, enstrümana kadar cam kırıkları, mozaik, fayans kırıkları, boncuklar ve hatta çekilmemiş kahve tanelerinin sanatla buluştuğu eserler ziyaretçilerden tam not aldı. Serginin en dikkat çekici eserlerinden birisi de Antalya’nın dünyaca ünlü sahili Konyaaltı’nın milyonlarca deniz kumu ve çakıl taşlarının kullanıldığı İzmir Saat Kulesi tablosu oldu. İzmir saat kulesi önünde oturan İzmirlilerin resmedildiği tablo ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

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