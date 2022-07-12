Çevreci Komşu Kart dayanışma ağına dönüşüyor

Kullanırken de kazandıran Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart ailesi büyümeye devam ediyor. Marketten giyime birçok sektörde indirimler sunan Çevreci Komşu Karta özel hastaneler de dahi oldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin, evlerde cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları atmayıp biriktiren ilçe sakinlerine kazandıran geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, artık kullanırken de kazandırıyor. Birçok sektörde indirimler sunan Çevreci Komşu Karta, iki özel hastane de belli oranda indirim imkanı sağlıyor.

Başkan Uysal, her iki kurumla ayrı ayrı yapılan protokol imza töreninde, çevre duyarlılığının artık yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Çevreci Komşu Kart projemizle Muratpaşa’da komşularımız atıklarını ayrıştırıyor, ekonomiye kazandırıyor ve ev ekonomileri için kaynak yaratıyor. Projenin yeni aşamasında Muratpaşa’mızdaki özel işletmelerimiz de Çevreci Komşu Kart’ın parçası oluyorlar. Çünkü ülkemiz hepimizin, dünya bütün insanlığın. Çevre büyük bir çalışma alanı. Hızla çevre çalışmalarını yoğunlaştırmamız lazım. Politikalarımızı, uygulamalarımızı belirlememiz lazım. Bunun önemini kavrayan kurum ve kuruluşlarımız projenin bir parçası oluyorlar.”

Bu duyarlılığın sonucu olarak iki özel hastanenin Çevreci Komşu Kart ailesinin bir parçası haline geldiğini belirten Başkan Uysal, kurumlarda ödemelerini Çevreci Komşu Kartla yapan ilçe sakinlerinin belli bir indirim oranından yararlanacağını belirtti. Başkan Uysal, “Böylece çevre çalışmalarını aynı zamanda dayanışma ağına dönüştürmüş oluyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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