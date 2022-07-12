Bayram nüfusu Çıralı'da 30, Olimpos'ta 10 kat arttı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın tatil beldeleri Çıralı ile Olimpos Kurban Bayramı ile hareketlendi, birçok tesiste doluluk yüzde 100'e ulaştı. Günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle 1074 nüfuslu Çıralı'da nüfus 30 bini, 1200 nüfuslu Olimpos'ta ise 10 bini buldu. Çıralı muhtarı Habib Altınkaya, 2-3 gündür beldede trafiğin kilitlendiğini söyledi.

Antalya'nın batında koyları, kumsalı, doğası ile Yanartaş, Olimpos Antik Kenti gibi tarihi ve mitolojik efsaneleriyle öne çıkan birleşik konumdaki Çıralı ve Olimpos tatil beldeleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde turist akınına uğradı. Aynı zamanda nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı durumundaki 3,7 kilometrelik Çıralı ve 300 metrelik Olimpos kumsallarında, yoğun insan hareketliliği yaşanıyor.

ÇIRALI'DA 30, OLİMPOS'TA 10 KAT ARTIŞ

Çıralı Muhtarlığı, Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu, Kemer Belediyesi gibi kuruluşların iş birliğiyle 21.0005.30 saatleri arasında insan girişinin yasak olduğu kumsallardaki gece nöbetçi sayısı da gönüllülerle birlikte 10'a çıkartıldı. Yerleşik nüfusu 1200 olan Olimpos'ta bayram nüfusu 10 bini bulurken, 1074 kişi olan Çıralı'da ise 30 bine kadar yükseliyor.

NÜFUS 30 BİNE KADAR YÜKSELDİ

Çıralı muhtarı Habib Altınkaya, normal nüfusun 1074 olduğu Çıralı'da, 20 bin yatak kapasitesi bulunduğuna dikkat çekerek, bayramda doluluk oranlarının yüzde 100'ü bulduğunu söyledi. Günübirlik ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Altınkaya, tatil beldesindeki nüfusun 30 bini bulduğunu, 2-3 gündür beldede trafiğin kilitlendiğini kaydetti. Altınkaya, "Bayram nedeniyle çok yoğun talep var" dedi.

ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 70'İ YERLİ TURİST

Çıralı'da 10'un üzerinde çadır kamping alanı olduğunu da anlatan Altınkaya, bu alanların da dolduğuna işaret etti. Altınkaya, bölgedeki ziyaretçilerin yüzde 70'e yakınını yerli turistlerin oluşturduğunu dile getirdi. Altınkaya, akşam 21.00 ile sabah 05.30 arasında kumsala giriş yasağının devam ettiğini, şu ana kadar bu konuda ciddi bir sorun yaşanmadığını, 4'ü maaşlı, 6'sı gönüllü 10 kişinin gece boyu sahilde görev aldığını söyledi.

PLANLAMALAR EN AZ BİR HAFTALIK

1000 civarı nüfusu, 20 bin yatak kapasitesi olan Çıralı'da tesislerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten turizm işletmecisi Mehmet Başar, "Örneğin benim tesislerim 9 gün boyu, hatta bayram sonrası 25 Temmuz'a kadar tamamen dolu. Tesislerimiz, villa ve ağaç ev konsepti ve planlamalar en az 1 hafta şeklinde. Çadır kampingler, günübirlik ve tekne turlarıyla gelen ziyaretçilerle birlikte günlük nüfus 30 bini buluyor. Fiyatlar ise günlük kişi başı 500 TL'den başlayıp, 5 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

Bayramla birlikte çok yoğun hareketlilik oluştuğunu dile getiren Başar, "Bayramla birlikte hem turizm işletmeleri hem de bölgedeki esnaf, hareketlilikten memnun. Dünyanın en güzel köyü Çıralı'da bayram nedeniyle bolluk, bereket yaşanıyor. Ayrıca gece kumsala giriş yasağı ve caretta yuvalarının korunması, dikkat edilmesi konularında da müşterilerimizi bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

'YUVA SAYIMIZ 77'YE ULAŞTI'

Caretta gönüllüsü ve Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, bayram tatilinde Çıralı'da çok yoğun hareketlilik yaşandığına dikkat çekerek, "21.00-05.30 saatleri arası kumsal kapalı, giriş yasak. Yuva sayımız 77'ye ulaştı. Kumsalın caretta yuvalama alanı ve gece girişin yasak olduğu gibi tüm bilgilendirmeleri içeren tabela ve pankartları her yere astık. 'Müşterilerinizi lütfen bilgilendirin' diye işletmelerin tümüyle de görüştük. Hepsi olmasa da Çıralı'da caretta çalışmalarını destekleyen işletmeler var" ifadelerini kullandı.

İNSANLAR ARTIK CARETTALARI BİLEREK GELİYOR

Gelen insanların genel olarak saygılı olduklarını ve çok problem yaşanmadığını anlatan Elginöz, "Bu konuda çok sevinçliyiz. Çıralı'nın artık caretta yuvalama alanı olarak çok insan tarafından tanındığı, bu kurallara çok dikkat edildiği, hatta sırf bu yüzden gelenler olduğunu görüyoruz. Kalabalık olmasına rağmen bilgisi olmayan birkaç insan dışında çok sorun yaşamıyoruz. Bu konuda hem basına hem de halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

OLİMPOS'TA 10 KAT ARTIŞ

Olimpos'ta ağaç evler işletmecisi Kadir Kaya, nüfusu 1200 olan beldede 7 bin 500 yatak kapasitesi bulunduğuna işaret ederek, dolulukların yüzde 90'ın üstünde olduğunu, birçok işletmenin de yüzde 100'e ulaştığını kaydetti. Kurban kesimi ve bayramlaşma sonrasında bölgeye gelişlerin sürdüğünü belirten Kaya, "Örneğin benim kendi tesisimde 120 oda var, 9 gün boyunca tamamen dolu. Tatil planlamaları da ortalama bir hafta süreli şekilde. Günübirlik gelenlerle birlikte günlük belde nüfusu, yüzde 80'i yerli olmak üzere 10 bini aşıyor" dedi.

FIRSATÇILARA TEPKİ

Olimpos'ta fiyatların 500 TL'den başladığını, oda ve hizmete göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Kaya, bayram tatilindeki yoğun talebi fırsatçılık olarak gören ve fiyatlarını iki katı aşkın yükselten bazı işletmeler olduğunu da söyledi. Kaya, "Örneğin normalde 300-400 TL olan oda fiyatını, 800-1000 TL'ye çıkardığını görüyoruz. Bu durum gerçekten üzücü. Sonuçta buraya gelen insanın da bir bütçesi var. Bu durumun fırsatçılığa dönüştürülmesi doğru değil" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-07-12 11:17:10



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