'Ota kim bakar' denilen mor bahçeler, 47 yıldır geçim kaynağı

Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ/ISPARTA, (DHA)FRANSA'dan getirilerek Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyüne dikilen, ilk yıllarda 'Ota kim bakar' denilen lavanta bahçeleri, köy halkının gelir kapısı oldu. Yalnızca 1 ay boyunca mor kalabilen lavantayı görmek için bahçelere akın eden turistler, fotoğraf çektirip lavanta özlü ürünlerden satın alıyor. 1976 yılından bu yana ailesinin lavanta işiyle geçimini sağladığını anlatan Özkan Acar (26), "1 ayda toplamda 20 bin misafir ağırlıyorum" dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde lavanta bahçeleriyle ünlü Kuyucak köyünde sezon başladı. Mor rengi ile dikkat çeken lavanta bahçeleri, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oldu. Türkiye'nin en büyük lavanta ekilen alanı olan Kuyucak köyüne gelen tatilciler, bahçelerde fotoğraf çektiriyor; ayrıca lavanta özlü krem, parfüm, şampuan, sabun, gazoz ve bal satın alıyor. Özellikle kurutulan lavanta bitkisinin çiçeklerini alanlar, güzel koku ve çay için kullanıyor. Lavanta bahçeleri, ayrıca 90 haneli 250 nüfuslu köyde en büyük geçim kaynağı olarak da biliniyor. Köyde 5 bin dekar alanda lavanta üretimi yapılıyor.

Lavanta bitkisi ekildikten sonra, 30 yıl boyunca her dönem kendisini yeniliyor. 30 yıl sonunda ömrünü tamamlayan bitkinin yerine yenisi dikiliyor. Temmuz ayı başından sonuna kadar 1 aylık sürede mor rengini sergileyen bitki, daha sonra griye dönüp kuruyor. Gri haldeyken hasadı yapılan lavanta, yağı dahil çok çeşitli alanlarda kullanılıyor.

'OTA KİM BAKAR, BU İŞTEN BİR ŞEY OLMAZ'

1975 yılında Kuyucak köyünde yaşayan Zeki Konur, gittiği Fransa'dan dönerken beraberinde birkaç dal da lavanta bitkisi getirdi. Köy halkı, Konur'a 'Ota kim bakar, bu işten bir şey olmaz' dedi. Ancak Konur'un bahçesine diktiği lavantalar, kısa sürede büyüyerek çoğaldı. Su ve özel bakım gerektirmeyen lavantadan diğer köy sakinleri de dikince bir anda bahçeler, birbiri ardına yayıldı. 1990 yılında lavantanın yan ürünlerinden gelir sağlayan köy halkı, lavanta bahçelerini turizme kazandırmayı düşündü. 2015 yılında gelen 32 kişilik Çinli turist grubu, gül bahçelerinden sonra ziyaret ettiği lavanta bahçelerini çok beğendi. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları lavanta bahçeleri bir sonraki yıl, ağırlıklı olarak Çinli turist gruplarınca ziyaret edildi. 2019 yılında köyün girişindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre, 1 haftada köye 1500 araç girişi kaydedildi.

YALNIZCA 1 AY MOR RENGİNİ SERGİLİYOR

1976 yılından bu yana ailesinin lavanta işiyle geçimini sağladığını anlatan Özkan Acar, 2 bin metrekarelik alanda hem kafeterya hem de lavanta ürünlerinin satıldığı bir işletmeyle geçimini sağlıyor. Hediyelik eşyaların tümünde lavantanın izinin olduğunu belirten Acar, "Lavanta yalnızca temmuz ayı boyunca, 1 aylık sürede mor rengini sergiliyor. O sürede her hafta sonu ortalama 6-8 bin arası ziyaretçi geliyor. 1 ayda toplamda 20 bin misafir ağırlıyorum. İlk başlarda 'Ota kim bakar' demişlerdi ancak bugün gelinen noktada bu ota çok kişi bakıyor" dedi.

Hüseyin Avcı da geçimini lavanta bahçesi ve ürünlerinden sağlıyor. Lavanta bahçelerini turizme kazandırma noktasında kendisinin de etkisi olduğunu dile getiren Avcı, "'Allah'ın otuna kim gelip baksın, fotoğraf çektirsin?' dediler. Lavanta kokulu köy projesiyle herkes bugün bu köyü biliyor" diye konuştu.

'FOTOĞRAFLARDAN DAHA GÜZEL'

Lavanta bahçesine gelerek hem ürünlerden alıp hem de mor renkli bahçede çiçeklerle fotoğraf çektiren Makbule Özcan ise "Lavanta bahçesini ilk kez gördüm. Arılar var, biraz onlardan korktum. Fakat görselliği çok güzel. Fotoğraflardan daha güzel" ifadelerini kullandı. Fotoğraflarla yetinmeyip canlı olarak da görülmesi gerektiğini tavsiye eden Merve Aktaş da lavanta ürünlerini kullanmayı çok sevdiğini söyledi. Kardeşi Melike Aktaş da çektiği fotoğrafları arkadaşlarına göstereceğini ve bu güzelliği herkese anlatacağını belirtti. Kemal Yenisoy ise Antalya'nın Alanya ilçesinden lavantaları görmek için Kuyucak köyüne geldiğini söyledi. İlk defa gördüğünü ve çok şaşırdığını belirten Yenisoy, her sezon geleceğini ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ

