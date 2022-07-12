Alanyaspor'un Erciyes kampı başladı

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Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Erciyes kampı çalışmalarına başladı.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan yeşil turunculu ekip, antrenmanı dar alan oyunuyla tamamladı. Alanyaspor çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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