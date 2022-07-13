Kulübeye çarpan araç takla attı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarında bulunan kulübeye çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hal kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki 07 ATS 736 plakalı otomobil, sürücüsü Yunus Ali T.’nin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol kenarında bulunan kulübeye çarpıp takla attı. Kazada sürücü Yunus Ali T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede tedaviye alınan Yunus Ali T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.