MMO Antalya Başkanı Prof. Dr. Atmaca: “Vakalar artıyor, havalandırmadan vazgeçmeyelim” “Misafir kabul edilmediğinde evsel klimalar risk taşımıyor”

Son günlerde yeniden yükselişe geçen Korona virüs vakaları nedeniyle uyarılarda bulunan Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kapalı ortamlarda yapılacak havalandırmanın riski azaltacağını belirterek havalandırmadan vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Atmaca, özellikle toplu olarak kullanılan kapalı ortamlarda pandemi döneminde alınan bazı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesinin gerektiğini, pandemi dönemi uygulanan yüzde 100 taze hava ile iklimlendirme uygulamasına geri dönülmesinin faydalı olacağını ifade etti.



“Havalandırma miktarı, enerji verimliliği gözetilmeksizin arttırılmalıdır”

Eski etkisinde olmasa da korona virüs vaka sayılarının son zamanlarda giderek artması üzerine açıklamalarda bulunan MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, yaz aylarında yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların sıklıkla kapalı ortamları tercih ettiğine vurgu yaparak, “Alışveriş merkezi, otel, ofis ya da hastanelerin ortak kullanım alanları gibi her türlü toplu halde kullanılan kapalı ortamlar, Covid19 nedeniyle risk taşımaktadır. Pandemi döneminde elde ettiğimiz bazı kazanımları devam ettirmemiz önemlidir ve bunların başında da kapalı ortamların havalandırılması gelmektedir. İç ortamda virüs yayılımının kontrolü için iklimlendirme sistemlerinde uygulanabilecek en önemli tedbir havalandırmadır. Elektrik birim fiyat tarifelerinin yüksek olması nedeniyle havalandırma uygulamasından kesinlikle vazgeçilmemelidir. Havalandırma ile ortama temiz hava verilip, içerideki kirli havayı dışarı atarak ortamdaki virüs yükü azaltılabilir veya seyreltilebilir. Vakaların artış gösterdiği bu gibi dönemlerde havalandırma miktarı, enerji verimliliği gözetilmeksizin arttırılmalıdır” dedi.



“İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu unutulmamalı”

Toplu kullanım alanlarında genellikle karışım havalı klima santralleri kullanıldığını ifade eden Başkan Atmaca, “Bu karışım havalı klima santrallerinde soğutulan havanın bir kısmı mahal dönüşü dışarı atılırken, atılan kadar hava kalan havaya karıştırılarak tekrar soğutulmakta ve mahale geri gönderilmektedir. Yani mahalden dönen havanın yüzde 50 ile 70’i arasındaki bir miktarı tekrar soğutulmak kaydıyla insanların soluduğu ortama döndürülmektedir. Virüsün yeniden etkin olduğu bu günlerde bu gibi toplu kullanım alanlarındaki klima santrallerinin yüzde 100 dış havayla çalıştırılması dediğimiz tamamen taze havalı çalıştırılması, yani mahale verilecek havanın tamamen dışarıdan alınarak kullanılması, enerji tüketimini arttırsa bile sağlık açısından uygun olacaktır. Bu tip binaların yöneticileri pandemi döneminin hemen başında gerek edinilen bilinç gerekse yasal zorunluluklar dahilinde sistemlerini revize ederek yüzde 100 taze hava ile çalışma dahil birçok önlemi almıştı. Normal olarak dışarıdaki yüksek sıcaklıktaki havanın santralde soğutulması yüksek elektrik birim fiyat tarifeleri nedeniyle işletmelere ekstra külfet olarak yansıyacaktır. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu unutulmamalı, elektrik faturalarına yansıyacak olsa bile riskin arttığı bu dönemde toplu kullanılan kapalı ortamlarda en yüksek seviyede havalandırma muhakkak yapılmalıdır” diye konuştu.



“Eve misafir alınmadığında evsel klimaların kullanımı hiçbir risk taşımamaktadır”

Evsel klimalar ile ilgili de bilgiler veren Atmaca, “Bizler toplu kullanılan kapalı ortamlar ile ilgili uyarılar yaptığımızda vatandaşlar bazen evsel klimalar ile ilgili de gereksiz çekinceler yaşayabiliyorlar. Açıkça belirtmek gerekirse evin sadece hane halkı tarafınca kullanıldığı ve eve misafir alınmadığı kabul edildiğinde evsel klimaların kullanımı hiçbir risk taşımamaktadır. Ancak sadece Covid19 özelinde olmamakla birlikte her zaman evsel klimaların bakımına özen gösterilmelidir. Bakımı yapılmayan ve temizlenmeyen klimalar, kullanıcılar için sağlık riskleri oluşturduğu gibi enerjinin verimsiz kullanımına da sebebiyet verecektir. Diğer yandan sadece pandemi dönemi değil her zaman evlerimizi belirli periyotlarla pencereler açılmak suretiyle havalandırmak sağlığımız açısından son derece faydalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.