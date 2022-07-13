300 yıllık konağın önündeki trafo kaldırılacak



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın doğa turizmiyle ve 'düğmeli' diye tabir edilen 300 yıllık geçmişe sahip evleriyle ünlü İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi'nde, elektrik dağıtım şirketinin, restorasyonu yapılan tarihi bir konağın önüne koyduğu trafonun silüete zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılmasına karar verildi.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB), İbradı ilçesinde doğa ve ekolojik turizm noktalarından Ormana Mahallesi'nde, Osmanlı döneminden bugüne 300 yıllık geçmişe sahip düğmeli evler, restorasyona alındı. Ormana'da 14'ü tescilli, 12'si geleneksel düğmeli evlerle birlikte 14 de modern yapının düğmeli evlerle uyumlu şekilde düzenlenmesine yönelik toplam 40 evi kapsayan çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

ELEKTRİK TRAFOSUNU TARİHİ EVİN ÖNÜNE KOYDULAR

Sona gelinen restorasyonda, bölgede altyapı çalışmaları yapan elektrik dağıtım şirketinin, trafosunu tarihi evin önüne koyduğu belirlendi. Restore çalışmalarından sorumlu Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, elektrik dağıtım şirketi yetkilisinden, restore edilen tarihi evin silüetini bozan elektrik trafosunu kaldırmalarını, tarihi dokuyu bozmayacak şekilde daha uygun bir alana konulmasını talep etti. Bunun üzerine şirket çalışanlarınca, alınan karar doğrultusunda trafonun yerinin değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

'PANOLARIN TARİHİ YAPILARIMIZI GÖLGELEMESİNE 'İZİN VERİLMEYECEK'

Cemil Karabayram, Ormana Mahallesi'nin çok değerli yapıtlarla bütünleşmiş bir alan olduğunu belirterek, "Buradaki çalışmalara elektrik, telefon ve internet gibi altyapı firmaları da destek veriyor. Ama alanda uygulamasını kabul edemeyeceğimiz panolar var ve bu panoların tescilli yapıların önüne geldiğini fark ettik. Bununla ilgili sayın valimiz Ersin Yazıcı'nın başkanlığında bir çalışma yapıldı o bölgede. Şimdi o panolar mevcut alanlarından uzaklaştırılıyor. Hatta şöyle bir şey gündeme geldi, tüm ilçelerimizdeki tarihi yapıların bu tür panolardan etkilenmemesi için Sayın Valimizin talimatıyla ilgili kurumlara da gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Bundan sonra inşallah tarihi yapılarımızı, bu tür elektrik panolarının gölgelemesine izin verilmeyecek" dedi.

Ormana evlerinin 300 yıllık geçmişi olduğunu da anlatan Karabayram, "Geleneksel mimari öğeleri taşıyor. Osmanlı'dan günümüze çok ciddi yapıtlar var, bu düğmeli evler. Oradaki insanların yaşadığı yapılar ama her biri ayrı bir kimlik ve güzellikteki yapılar. Önemli olan bu kimlikli ve özellikli yapıların önüne, onu etkileyecek, silüeti, görselliğini engelleyebilecek yapılardan kaçınmak lazım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-07-13 11:54:57



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