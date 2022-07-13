Jandarma 15 Temmuz şehitleri için mevlid okuttu

Antalya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleriyle bir araya gelen jandarma ekipleri, şehitler anısına mevlid okuttu.
Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz’da saat 12.40’ta, 15 Temmuz şehidi ailelerinden Şehit Polis Memuru Muhammed Oğuz Kılıç’ın kardeşleri Gamze ve Oğuz Kılıç ve Şehit Yasin Naci Ağaroğlu’nun annesi Zehra Ağaroğlu ile babası Osman Ağaroğlu ile bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığı karargâh personelinin de katılımıyla Mevlidi Şerif okundu. Mevlid sonrası şehit aileleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı personeline Mevlidi Şerif için hazırlanan ikramlarda bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.