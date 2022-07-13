Yaşlı adam kazada yaşamını yitirdi Manavgat’ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

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Antalya’da ManavgatAkseki Karayolunda otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ManavgatAkseki D695 Karayolunda, Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan Ahmet Yurttaş’ın kullandığı 07 NA 2355 plakalı ticari araç ile Güçlüköy Mahallesi’nde tali yoldan ana yola çıkan Süleyman Çetin’in kullandığı 07 L 9259 plakalı Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Feci kazada 85 yaşındaki otomobil sürücüsü Süleyman Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

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