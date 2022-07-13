Alanya’da bayram boyunca 3 bin 404 ton atık toplandı

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 4 günlük Kurban Bayramı’nda toplam 3 bin 404 ton atık topladı. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Kentimizde hijyen konusunda bir aksaklık yaşanmaması adına yoğun bir çaba gösterdik” dedi.

Alanya Belediyesi 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 4 gün boyunca hem kentin genel temizliği görevini sürdürüp hem de kurban atıklarının toplanması konusunda yoğun mesai harcadı. 4 gün boyunca kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren ekipler, toplamda 3 bin 404 ton evsel ve kurban atığı topladı. Şehrin ihtiyaç görülen cadde ve sokaklarında bayram boyunca rutin yıkama yapılırken tatilcilerin yoğun olduğu bölge olan iskele kırmızı alanda Tepe Gözler ve çöp bidonların dezenfektanı yapıldı. Tüm süpürgeci personel ve süpürge makinaları gece gündüz temiz bir bayram geçirmek için çalıştılar. Bayram dolayısı ile Çöp Taksi ve çöp araçları yoğun olan atıklara müdahale etti.



609 personel bayram boyunca tam mesai yaptı

Şehrin genelinde yüzlerce kesim yerlerine ve kasaplara atıklarının toplanmasında konteyner dağıtım hizmeti sağlanırken müsait kırsal yerlerde kepçeler ile kurban atık çukurları kazılıp kesim akabinde kapanışları yapıldı. Bayramın 4. gününde kurban kesim yerleri dezenfektanlı su ile yıkandı. Kasap ve kesim yerlerinden toplanan konteynerler depo bölümünde yıkanarak tekrar hizmete hazır hale getirildi. Cadde ve sokaklarda Çöp Konteyneri ve Dezenfekte Aracı ile yerinde yıkama hizmeti sunulmaya devam edildi. Çevreye atılan ve çevre kirliliğine sebep olan yüzlerce atığa müdahale edilerek toplandı. Kentin genel temizliği için bayram boyunca Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Toplamda 155 araç, 609 personel ile temizlik hizmeti şehrin her noktasında aksamadan devam etti.



“Sağlıklı ve temiz bir bayram geçirdik”

Kurban Bayramı münasebetiyle devam eden yoğun çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Kentimizde hijyen konusunda bir aksaklık yaşanmaması adına yoğun bir çaba gösterdik. Temiz bir çevrede sağlıklı bir bayram geçirebilmek için elimizden geleni yaptık. Kurban Bayramı boyunca yoğun mesai harcayan, özenle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız çevreyi kirletmeyelim, kirletenleri de uyaralım” dedi.

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