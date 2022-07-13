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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor, günü çift idmanla kapattı

İHA

Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günü çift idmanla kapattı.

Alanyaspor, günü çift idmanla kapattı

Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günü çift idmanla kapattı.
Alanyaspor, Erciyes kampının ikinci gününde çalışmalarına akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas çalışması yapan yeşilturunculu ekip, taktik çalışmalar ile antrenmanı tamamladı.
Alanyaspor kamp çalışmalarını yarın sabah yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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