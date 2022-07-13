Alanyaspor, günü çift idmanla kapattı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günü çift idmanla kapattı.

Alanyaspor, Erciyes kampının ikinci gününde çalışmalarına akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas çalışması yapan yeşilturunculu ekip, taktik çalışmalar ile antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor kamp çalışmalarını yarın sabah yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.