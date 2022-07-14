Türkiye 2’ncisi minikler gururlandırdı

Muratpaşa Belediyespor’un Türkiye 2’nciliğine uzanan minik jimnastikçileri ve bölge karmasına seçilen yüzücüleri Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Sporcuları kutlayan Uysal, her birinin gelecekte Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edecek başarılı birer sporcu olacağına inandığını söyledi.

Muratpaşa Belediyespor’un jimnastik takımının minikleri, 1012 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen takım müsabakalarında Türkiye 2’ncisi oldu. Bireyselde Ekin Ekinci 2’ncilik, Melike Defne Sevim ise 3’üncülük derecesi elde ederken yüzme takımından da Adasu Tan ve Bengisu Gürbüz bölge karmasına seçildi.

Başarılı sporcular Başkan Uysal’ı ziyaret etti. Muratpaşa’nın minik jimnastikçileri büyük heyecanla İstanbul’daki şampiyonayı anlatırken genç yüzücüler de bölge karmasına seçilerek Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı kazandıklarını söyledi. Sporcuların elde ettiği başarılarını gurur verici olduğunu belirten Başkan Uysal, her birinin gelecekte Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edecek başarılı birer sporcu olacağına inandığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.