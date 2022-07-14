ALKÜ’den gökyüzünde 15 Temmuz anması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademisyen ve öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde “Türkiye Aşkına” sloganıyla Türk bayrağı açarak şehit ve gazileri andı.

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi, ALKÜ Hava ve Doğa Sporları Kulübü, Türk Hava Kurumu Alanya Şubesi, Alanya Sportif Havacılık Kulübü ve UluSky Tandem Yamaç Paraşütü iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği gerçekleştirildi. İlk olarak hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selanın temsiline ithafen ALKÜ AbdurrahmanNimet Alaattinoğlu Camii önünde “Ay Yıldız Uğruna, Türkiye Aşkına” yazılı pankartın açılmasının ardından Dinek mevkiinde bulunan Hıdırellez Tepesi ve Yassı Tepe’ye geçildi. Ardından, ALKÜ akademisyen ve öğrencileri tarafından oluşan Yamaç Paraşütü pilotları eşliğinde jandarma, polis, doktor, öğretmen, işçi ve çiftçi gibi 6 farklı meslek grubundan birer temsilci ile yamaç paraşütü uçuşu yapıldı. Uçuşun devamında, şehit ve gaziler anısına gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırıldı ve millet olarak birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Yamaç paraşütü pilotları uçuşun sonunda, Kleopatra Plajı’na iniş yapmasının ardından ALKÜ’lü akademisyenler ile öğrencileri tarafından “Türk Bayrağı” ve “Türkiye Aşkına” posteri açılarak, milli birlik ve beraberliğin gücü temsil edildi.



Rektör Kalan’dan telsizli mesaj

Etkinlik esnasında yamaç paraşütü pilotlarını, akademisyen ve öğrencileri telsiz aracılığı ile tebrik eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan mesajında, “Selam olsun ay yıldız uğruna, Türkiye Aşkına göğsünü siper edenlere” sözleriyle Orhan Şaik Gökyay’ın “Tarihin dilinden düşmez bu destan, Nehirler gazidir, dağlar kahraman, Her taşı bir yakut olan bu vatan, Can verme sırrına erenlerindir” dizeleriyle devam etti. Rektör Kalan telsiz konuşmasının son bölümünde, “Vatanımızın istiklâli ve istikbâli uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve dua ile anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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