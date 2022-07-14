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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Durdurulan kamyonetin kasasında 850 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

İHA

Durdurulan kamyonetin kasasında 850 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında 850 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında kontroller yapıldı. İcra edilen kontrollerde Adana istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan İ.D. isimli şahsın yönetimindeki kapalı kasa kamyonet durduruldu. Kamyonetin kasasında yapılan kontrolde bir otomobilin olduğu görülürken, araçla kamyon kasası arasındaki boşluktaki koliler kontrol edildiğinde irsaliyesiz toplam 850 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Olay ile ilgili olarak 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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