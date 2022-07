Antalya bu yıl 3 milyon Alman turist bekliyor İlk 6 ay Alman turist sayısı 955 bine ulaştı İstatistikler, Antalya’nın 2019 yılındaki Alman turist sayısını geçebileceğini gösteriyor

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz’un kişisel bloğunda paylaştığı istatistiklere göre, bu yılın ilk 6 ayında Almanya’dan Antalya’ya 955 bin turist gelirken, Temmuz ayı özelinde yarım milyon Alman’ın daha gelmesi bekleniyor. Yılın tamamında ise 3 milyon Alman turistin gelmesi öngörülüyor.

Yazısında Alman turistlerin Türkiye’deki tatil yeri tercihinin çoğunlukla Antalya olduğunu vurgulayan Başkan Recep Yavuz, bunun nedeninin çok fazla otel seçeneği ve her şey dâhil tesislerin sayısının fazla olmasından kaynaklandığını aktardı. Bu sene Antalya’ya, turizmin oldukça iyi günler geçirdiği 2019 yılını da geçecek sayıda Alman turist gelebileceğinin öngörüldüğünü kaydeden Yavuz, yıl sonuna kadar 3 milyon Alman beklendiğini belirtti.



“Çocuklu ailelerin tercihi Türkiye”

2016 yılında Sultanahmet’teki bombalı saldırıda 13 Alman vatandaşının hayatını kaybetmesi ile gerileme sürecine giren Alman turist gelişlerinin pandemi ertesinde eski günlerine döndüğünü belirten Başkan Recep Yavuz, “Dünyanın en gezgin halkı olan Almanların iki yıldır kısıtlanan seyahat arzularında bu yıl gerçek anlamda bir patlama yaşanıyor. Ne son günlerde artan pandemi vakaları, ne RusyaUkrayna savaşı nedeni ile yükselen fiyatlar Almanları seyahatlerinden alıkoyamıyor. Almanya’dan Nisan ayında başlayan turizm hareketliliği, Haziran sonunda bazı eyaletlerin yaz tatiline girmesi ile artarak devam etti. Almanların üçte biri kendi ülkelerinde tatile çıkarken, bir o kadarı da Akdeniz ülkelerine akın ediyor. Türkiye, İspanya, Yunanistan ve İtalya en çok tercih edilen ülkeler. Çocuklu ailelerin tercihi Türkiye olurken, gençler İspanya’yı tercih ediyorlar. Yılbaşından bugüne Mayorka’yı ziyaret eden Alman sayısı 2,5 milyonu geçti” dedi.

Türkiye’de Almanların başta Antalya olmak üzere, en çok Ege ve İstanbul’a rağbet gösterdiğini aktaran Yavuz, “Özellikle Antalya, çok farklı otel seçeneği ve her şey dâhil sistemi ile Almanların tercihinde önemli rol oynuyor” ifadelerini kullandı.



2019 yılını geçebilir

Bu yıl Antalya’ya gelen Almanların sayılarını inceleyen Yavuz, “Bugüne kadar olan döneme baktığımızda Almanya’dan gelişlerin 2019 yılına göre yüzde 12’nin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında Almanya’dan Antalya’ya 955 bin turist geldi. Temmuzun ilk haftası itibariyle Alman turist sayısı 1 milyonu geçti. Temmuz ayında Antalya’ya yarım milyon Alman turistin gelmesi bekleniyor. Bu simülasyona göre bu yılın OcakTemmuz döneminde 1,5 milyon Alman turist Antalya’ya gelmiş olacak. Turizm tarihinin en iyi yılı olan 2019 yılının aynı döneminde 1 milyon 330 bin Alman turist Antalya’ya gelmişti” diye hatırlattı.



3 milyona doğru

Alman turist gelişlerinin yılın kalan Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında 1,5 milyonu aşarak yılbaşında öngörülen 3 milyonu bulabileceğini aktaran Yavuz, “Zira çocuklu aileler Temmuz, Ağustos dönemini tercih ederken orta yaş üzere ve emekli Almanlar Eylül, Ekim ve kasım ayını tercih ediyorlar. Pandemi ile ilgili olağanüstü bir durum yaşanmazsa bu yıl Kasım sonuna kadar Alman misafirleri Antalya’da göreceğiz” dedi.



“Almanya’dan sadece Alman vatandaşları gelmiyor”

84 milyon nüfuslu Almanya’nın doğma büyüme Alman olan nüfusu yaklaşık 61 milyon olduğunu kaydeden Yavuz, “Her dört kişiden biri sonradan Almanya’ya gelmiş ve hayatını burada kurmuş. Bunların birçoğu da zamanla Alman vatandaşlığına geçmiş. 20 milyon üzerindeki bu nüfus orta ölçekli bir Avrupa ülkesi kadar bir kapasiteye sahip. Son yıllarda turizm ile birlikte bu gücün farkına varıldı. Zira seyahati aksatmadan yapan bir kitle olarak bütün tatil destinasyonlarını tercih ediyorlar. Özellikle Türkiye onlar için çok cazip. Ve her yıl artarak Türkiye ziyaretlerini yapıyorlar. Bu yüzden Alman uçaklarından yüzde 70 civarında doğma büyüme Alman vatandaşı çıkarken, yüzde 30 kadarı sonradan Alman vatandaşlığını almış kişilerden oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Yavuz, son 6 yıl Antalya’ya gelen Alman turist sayılarını da şöyle aktardı:

“2016 yılında 2 milyon 17 bin, 2017 yılında 1 milyon 700 bin, 2018 yılında 2 milyon 319 bin, 2019 yılında 2 milyon 673 bin, 2020 yılında 345 bin, 2021 yılında 1 milyon 268 bin Alman turist geldi. 2022 yılında ise tahmini simülasyona göre 3 milyon Alman turistin gelmesi bekleniyor.”

