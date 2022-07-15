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Güneş Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüme modern park alanı Park alanında 6 bin 500 metrekare yeşil alan yer alacak

İHA

Güneş Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüme modern park alanı Park alanında 6 bin 500 metrekare yeşil alan yer alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde aileler ve çocukların zaman geçirebileceği sosyal yaşam alanları da hayata geçiriliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Proje çerçevesinde yeşili bol, modern oyun grupları ve spor aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar da kazandırılıyor.

Yeşil alan, oyun ve spor grupları
Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE tarafından yürütülen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 8 bloktan oluşan 335 konutun blokları hızla yükselirken, proje çerçevesinde 8 dönümlük geniş bir park alanın da yapımı gerçekleştiriyor. Bölgeye renk katacak park alanı içerisinde; çocuk oyun grubu, fitness spor aletleri, oturma bankları, yürüyüş yolu, rengârenk peyzaj ve yeşil alanlar olacak. Devam eden çalışmalarda ekipler tarafından alana bin metrekare mineralli taş uygulaması ve 650 metrekare bordür çalışması gerçekleştirildi. Ailelerin ve çocukların keyifle ve güven içerisinde vakit geçirebilecekleri park alanında yaklaşık 6 bin 500 metrekare yeşil alan ve çeşitli ağaç türleri de yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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