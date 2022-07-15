Arızalanarak park eden otomobile tur otobüsü arkadan çarptı: 4 yaralı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde arızalandığı için bankete park etmekte olan otomobile, tur otobüsünün arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza; AlanyaManavgat D400 Karayolunda Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken arızalanan ve dörtlüleri yakarak bankete park etmekte olan Cemal Ecir’in kullandığı 42 ANB 053 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Tut’un kullandığı 07 FNU 98 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cemal Ecir ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşegül Kahraman, Hatice Gürbüz ve Emre Gürbüz, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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