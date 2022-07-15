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Arızalanarak park eden otomobile tur otobüsü arkadan çarptı: 4 yaralı

İHA

Arızalanarak park eden otomobile tur otobüsü arkadan çarptı: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde arızalandığı için bankete park etmekte olan otomobile, tur otobüsünün arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza; AlanyaManavgat D400 Karayolunda Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken arızalanan ve dörtlüleri yakarak bankete park etmekte olan Cemal Ecir’in kullandığı 42 ANB 053 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Tut’un kullandığı 07 FNU 98 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cemal Ecir ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşegül Kahraman, Hatice Gürbüz ve Emre Gürbüz, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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