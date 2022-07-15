Genç kızları takip edip videolarını çeken şüpheliye meydan dayağı Kızları görüntülediğini itiraf etti, telefonunda video kayıtları ortaya çıktı Mağdur kızlardan biri, babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 genç kızı uzun süre takip ederek arkalarından videolarını çektiği gerekçesiyle bir gencin müdahale ettiği şüpheli, vatandaşlar tarafından dövülüp polise teslim edildi. Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulunurken, şüpheli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde meydana geldi. Bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken genç kızların arkasındaki şahsın telefonla sürekli çekim yaptığını fark etti. Bunun üzerine genç, şahsın kızları takip ederek onları videoya aldığından emin olduktan sonra müdahalede bulundu. Gencin müdahalesinin ardından durumu fark eden kızlar korkuyla bağırırken, çevredeki vatandaşlar şüpheli şahsın üzerine yürüdü. Şüphelinin vatandaşlar tarafından linç edilmesini ise olay yerine gelen polis ekipleri engelledi.

Adının A.E. olduğu bildirilen şüpheli, olay yerinde kendisine saldıranlara bir hata yaptığını, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Şahsın götürüldüğü Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'nda da suçunu kabul ettiği ve telefonunda genç kızlara ait görüntülerin çıktığı bildirildi. Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulunurken, durumu fark ederek müdahalede bulunan genç de karakolda tanık olarak ifade verdi.



Güvenlik kamerasına yansıdı

41 yaşındaki şüpheli A.E.’nin genç kızların arkasından gelerek telefonuyla görüntülerini çekmesi ve gencin motosikletiyle takip etme anları cadde üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. A.E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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