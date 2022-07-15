Eğitim Bir Sen Antalya Başkanı Miran: “15 Temmuz gecesi arkamızdan vurmak isteyen ihaneti tam alnından vurduk”

15 Temmuz’un imanla yazılan bir destan olduğunu belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) hainlerinin giriştiği kanlı işgal ve darbe kalkışmasının, destansı bir direnişle bozguna uğratıldığını, özgürlük ve millî irade adına tarihî bir zafer elde edildiğini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Miran, “Artçı sarsıntılarıyla birlikte olumsuz etkileri hâlâ devam etmekte olan, canlı hatıralarını teessürle ama bir o kadar da onurla yaşadığımız, daha 6 yıl önce vuku bulmuş kanlı darbe kalkışmasının hedefi, vatanı işgal, milleti esir etmek; devleti yıkmak, bayrağı indirmek, ezanı susturmaktı. Milletimiz ölüm kusan tanklara, uçaklara, ağır silahlara göğsünü siper ederek bir kez daha canı pahasına istiklal ve istikbali için muhteşem bir diriliş ve direniş destanı yazmıştır. 251 vatan evladı o gece şehit edilmiş, 2 binden fazla insanımız gazi olmuştur” dedi.



“4 bin 891 sanık mahkum edildi”

Yıllarca koyun postuna bürünmüş ‘mankurt’ sürüsünün, devletin kurum ve kuruluşlarına sızarak paralel bir yapı oluşturan, milleti sömürmeye çalışan bu şebekenin, ihanetinin bedelini ödediğini ve ödeyeceğini belirten Başkan Miran, nihayete eren davalarda, 3 bini ömür boyu olmak üzere, 4 bin 891 sanığın mahkum edildiğini hatırlattı. Eğitim Bir Sen’in cansiperane bir şekilde tereddüt etmeden, o gece gözü dönmüş hainlerin karşısına dikildiğini ve zaferde payı olduğunu belirten Miran sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başkanlarımızdan ilçe ve iş yeri temsilcilerimize ve üyelerimize, o gece hiçbir dünyalık hesap yapmadan, beklemeden, sağına soluna bakmadan, tereddüt etmeden bir sipere atılır gibi milletimizle birlikte meydanlara akmış, korkusuz yürekleri, çıplak elleri, yumruklarıyla, silahlı, gözü dönmüş hainlerin karşısına dikildik. O gece, milletimizle birlikte, bizi içimizden, arkamızdan vurmak isteyen ihaneti tam alnından vurduk. O gece, hatıralarını tazim, hürmet ve iftiharla yâd edeceğimiz şehitlerimiz olmuştur. Hepsine Allah rahmet etsin, mekânları cennet olsun. Gazilerimize de uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Onların hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Dinî, manevi değerlerimiz başta olmak üzere, en saf, en nezih duyguları istismar etmekten çekinmeyen alçakları asla unutmayacak, muhtemel yeni biçim ve tezgahlarına karşı hep teyakkuzda olacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde canlarını vatanımızın bekasına, milletimizin geleceğine feda eden bütün şehitlerimizi bir defa daha rahmetle yâd ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz.”

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