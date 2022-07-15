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Evinde ölü bulundu, odasında pet şişe içinde ev yapımı alkol bulundu Ev arkadaşı: "3 yıldır tanıyorum ve alkolden bir türlü vazgeçiremedim"

İHA

Evinde ölü bulundu, odasında pet şişe içinde ev yapımı alkol bulundu Ev arkadaşı: "3 yıldır tanıyorum ve alkolden bir türlü vazgeçiremedim"

Antalya’da evinde ölü bulunan 57 yaşındaki erkek şahsın yanı başında pet şişe içinde ev yapımı alkol şişesi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 09.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 659 sokak üzerindeki 7 katlı bir apartmanın teras katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan Metin O., arkadaşı 57 yaşındaki Resul Ceylan’ın uyanmaması üzerine odasının kapısını açtı. Arkadaşının hareketsiz olduğunu gören Metin O., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ceylan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Ceylan’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çok alkol tükettiği öğrenilen Ceylan’ın hayatını kaybettiği odada pet şişe içinde ev yapımı alkol bidonu olduğu görüldü.
Metin O., arkadaşının alkol bağımlısı olduğunu belirterek, “3 yıldır tanıyorum ve alkolden bir türlü vazgeçiremedim. Onunki normal bir içme değildi. 3 gün boyunca yemeden içmeden içerdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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