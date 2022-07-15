Antalya´da sahte içkiden ölüm şüphesi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Muratpaşa ilçesinde Resul Ceylan (57), odasında ölü bulundu. Ceylan´ın yanındaki pet şişede sahte içki tespit edildi. Metin Olcay, arkadaşının alkol bağımlısı olduğunu belirterek "İçmeye başladı mı, 3 gün başından kalkmazdı" dedi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 659 Sokak'taki 7 katlı apartmanın teras katında meydana geldi. Metin Olcay dışarı çıkmadan önce, ev arkadaşı Resul Ceylan'ı merak edip odasının kapısını çaldı. Ses gelmeyince içeri giren Metin Oktay, Ceylan´ın hareket etmediğini fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
'ALKOLDEN BİR TÜRLÜ VAZGEÇİREMEDİM'
İncelemenin ardından Resul Ceylan'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Resul Ceylan'ın odasında ayrıca pet şişede sahte içki bulundu.
Metin Olcay, arkadaşının alkol bağımlısı olduğunu belirterek "İçmeye başladı mı, 3 gün başından kalkmazdı. Kendisini 3 yıldır tanıyorum ve alkolden bir türlü vazgeçiremedim. Onunki normal bir içme değildi" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-07-15 14:21:21
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