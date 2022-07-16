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Bakan Çavuşoğlu: “FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Dışişleri Bakanlığında 639 FETÖ’cü kamu görevinden çıkartıldı” “FETÖ’yle mücadele yurt dışında da sürüyor” “FETÖ mensupları er ya da geç yargı önünde hesap verecek” 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Alanya’da kutlandı

İHA

Bakan Çavuşoğlu: “FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Dışişleri Bakanlığında 639 FETÖ’cü kamu görevinden çıkartıldı” “FETÖ’yle mücadele yurt dışında da sürüyor” “FETÖ mensupları er ya da geç yargı önünde hesap verecek” 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Alanya’da kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Alanya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamu kurumlarındaki FETÖ üyelerinin çıkarılmasıyla personel sayısının azaldığını ancak içeride ve yurt dışında güç kazanıldığını söyledi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde İskele Şelale Meydanından toplanan onlarca vatandaş Atatürk Heykeline kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Atatürk Heykeli önünde düzenlenen anma programına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Anma programı Kuranı Kerim tilavetinin ardından ilçe müftüsü İhsan İlhan'ın dua okunmasıyla başladı.

“Demokrasi nöbetlerinde dünyaya verdiğiniz güçlü mesaj için şükranlarımı sunuyorum”
Alanyalı vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutlayan Bakan Çavuşoğlu, Şehitlere rahmet dileyerek, gazileri minnetle andığını söyledi. Meydanlarda ‘Önce vatan, önce bayrak’ seslerinin yükseldiğini dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Alanyalı kardeşlerim de o hain gecede bu meydanda toplandı. Hainlere ‘Dur’ dedi. Önce vatan, önce bayrak sesleri bu meydandan yükseldi. Günlerce süren demokrasi nöbetleri ile bu meydanı doldurarak tüm dünyaya verdiğiniz güçlü mesaj için devletimiz adına tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi bunu bir kez daha gördük ki bir oldukça diri olacağımızı diri oldukça iri olacağımızı dosta düşmana gösterdik” dedi.

“FETÖ’cülerin temizlenmesiyle kamuda sayımız azaldı, gücümüz arttı”
Dışişleri Bakanlığında 639 Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin kamu görevinden çıkarıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “FETÖ terör örgütü 1960'lı yıllardan bu yana devletin tüm kurumlarına sızdı. Dışişleri Bakanlığına da sızmışlar. Bakanlığımda 639 FETÖ'cü kamu görevinden çıkartıldı. Bunlardan 525'i kariyer personeli. Yani 321'i meslek 204'ü konsolosluk ihtisas memuru. Bugün bakanlığımda bin 927 diplomatik kariyer memurumuz şerefle görev yapıyor. Bir düşünün bir nesil diplomat, general, hakim ve savcıların büyük bir bölümü FETÖ'cü olacak. Ordumuza yargımıza emniyete mülkiyeye bu aziz vatana ihaneti gaye edinmiş bir haine biat eden mankurtlar hakim olacak. hamdolsun milletimiz bu oyunu bozdu. FETÖ'cülerden temizlenen devletimiz artık daha güçlü. Darbe girişiminden sonraki ilk aylar sayımız azaldı. Özellikle kamuda ama gücümüz arttı. Çünkü geride kalan vatan evlatları devletine ve milletine sadakatle çalıştı” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışında da bu hainlerle mücadelemiz sürüyor”
15 Temmuz darbe girişiminden 1,5 ay sonra Fırat Kalkanı Operasyonu yapıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, Afrika’dan Kafkaslara, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e kadar geniş bir alanda daha önce hiç olmadığı kadar aktif hale geldiklerini söyledi. Yurt dışında da FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Artık bu coğrafyalarda Türkiye olmadan istikrar ve barıştan bahsetmek mümkün değil. İçeride olduğu gibi yurt dışında da bu hainlerle mücadelemiz sürüyor. İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine başvurunca ‘Önce teröristlere destek vermeyi durduracaksınız’ dedik. YPG PYD ve FETÖ terör örgütlerine destek vermeyeceğini yazılı olarak taahhüt etti. Geçen sene Ekim ayında Cumhurbaşkanımızın Togo, Burkina Faso ve Liberya devlet başkanları ile yaptıkları zirve sonrasında yayınlanan dörtlü bildiride FETÖ'nün ismi terör örgütü olarak yer aldı. Bunlar en çok Afrika da yuvalandılar” şeklinde konuştu.

“FETÖ mensupları er ya da geç yargı önünde hesap verecek”
FETÖ üyelerinin nerede olurlarsa olsunlar yargı önünde hesap vereceklerini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Biz FETÖ'nün bulunduğu tüm ülkelerde o ülkeler içinde nasıl bir tehdit olduğunu anlatıyoruz. Türkiye'deki örneklerle anlatıyoruz. Devletin kurumlarını nasıl sızdıklarını onları da anlatıyoruz çünkü onların da başına gelmesin. 45 ülkede FETÖ iltisaklı eğitim faaliyetlerini engelledik. FETÖ mensupları tüm bu çabalarımızla birlikte artık dünyanın hiçbir yerinde güvende değiller ve güvende olmayacaktır. Nerede olursa olsunlar er geç yargı öne çıkacaktır” açıklamalarında bulundu.

“Türk milletinin tek yürek halinde canı pahasına yaşadığı şanlı bir destandır”
15 Temmuz darbe girişimini lanetle kınadığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “15 Temmuz gecesinde özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Tarihimize kara bir leke olarak yazılan 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha lanetle kınıyorum. 15 Temmuz inancın işgale karşı kahraman direnişidir. 15 Temmuz salaların vicdanlarda oluşturduğu inşirahtır. 15 Temmuz milli birlik ve dayanışma ruhuyla Türkiye'nin karanlık bir uçurumunun kıyısından çekilip alındığı tarihtir. 15 Temmuz bu nedenlerle demokrasi ve birlik günüdür. 15 Temmuz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Türk dünyasının hamisi Devlet Bahçeli'nin dik ve tavizsiz duruşuyla Türk milletinin tek yürek halinde canı pahasına yaşadığı şanlı bir destandır” dedi.

“Türk milleti destan yazarak canı pahasına kirli planı engellemiştir”
Vatan aşkı taşıyan kahramanlar tarafından hainlerin kirli planının bozulduğunu söyleyen Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “15 Temmuz 2016 gecesi kahraman ordumuza sızmış bir avuç hainin başlattığı darbe girişimine karşı milletimiz vatan aşkı diyerek 7'den 70'e kadını ve erkeği ile yaşlısı ve genciyle tek yürek oldu. Şu anda nasıl ki tüm Türkiye meydanlarda bu anlamlı günü anmak için toplandıysa o gecede milletimiz kendi iradesine ipotek koymak isteyen kökü dışarıda ruhu satılık üzerindeki üniformanın anlamını kavramaktan uzak hainlere karşı da işte böyle meydanları caddeleri köprüleri ve yolları doldurmuştu. Yüreğinde vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkı taşıyan, meydanları dolduran kahramanlarımız sayesinde hainlerin kafalarında yaptığı kirli hesap bozulmuş ve büyük Türk milleti tarihinde hep yaptığı gibi bir destan yazarak canı pahasına bu planı engellemiştir” diye konuştu.
Anma programı lise öğrencileri tarafından şiir ve İstiklal Marşı okunarak sonlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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