Kaş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde aralarında ilçe protokolünün de bulunduğu yüzlerce kişi dev Türk bayrağı açtı, ellerinde Türk bayraklarıyla Migros Kavşağında bir araya gelerek, Cumhuriyet Meydanı'na kadar “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Yürüyüşü” gerçekleştirdi.

Meydandaki etkinlik programında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından dualar yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili müzik ve sinevizyon yayınlandı. 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösterimi sunuldu. Yatsı ezanına takiben çifte ezan, saat 00.13’te ise sela okundu.

Öte yandan, İlçe Müftülüğünce merkezdeki Süleyman Çavuş Camisi’nde ve mahallelerdeki camilerde şehitler için Kur’anı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı düzenlendi. İlçe Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı’nın da katılımıyla Yayla Bezirgan Mahallesi’nde şehit er Hasan Sertçelik’in mezarı ve ardından ailesi ziyaret edildi. Gazi ve şehit ailelerine, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesislerinde yemek ikramında bulunuldu.



“Gençler; tarihimizi iyi bilin”

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada, “Ecdadının izinden yürüyen kahraman milletimiz, geçmişte Çanakkale’de onlarca muharebede, düşmana ve haine geçit vermediği gibi, 15 Temmuz 2016 yılında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Meydanlara inin’ çağrısıyla kahramanlığını ve cesaretini çıplak elleriyle bedeniyle kullanarak, o hain güruhun askeri uçaklarına, tanklarına ve toplarına meydan okuyarak, göğüs gererek, kutlu bir zafer kazandı. Bu millet geçmiş kadim kültüründen, devlet geleneğinden, varlığını varlık yapan değerlerinden aldığı güçle bunu yaptı. Vatan, milli irade, egemenliği, namusu, şerefi, haysiyeti uğruna, Türkiye aşkına bunu yaptı. Gençler; tarihimizi iyi bilin. 15 Temmuz hain darbe girişimi de dâhil olmak üzere bu millete kumpas kurmaya çalışanlara bilginiz birikiminizi ve gücünüzü kullanarak, milletimizin milli ve manevi değerleri öncülüğünde geçit vermeyin” dedi.



“Bu memleketin istikbali ve istiklali ilelebet payidar olacak”

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da “15 Temmuz darbe girişiminde halkımızın direnişi her noktada gerçekleşti. Devlet aklı, tarihten gelen güçlü bir derinliğimiz var. Milletimizin vicdanı ve hür sesi her zaman galip geliyor. Milletimizin aklıselim oluşu ve her zaman dik duruşu sayesinde bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Bu memleketin istikbali ve istiklali ilelebet payidar olacak. Hep beraber birlik, beraberlik içerisinde bu ülkeye sahip çıkmaya devam edelim” diye konuştu.

15 Temmuz gazisi İlyas Denizci, o gece yaşadıklarını anlatarak, gazi olduğunu ancak vatan sevgisinin korkusundan üstün geldiğini vurguladı. Denizci, “15 Temmuz gecesi köprüye geldim, orada ayağıma ve kalçama açılan ateşle iki kurşun yedim. Kan oluk gibi aktı. Yaralı olarak, beni Zeynep Kamil Hastanesine götürdüler. Durmuş kalbimi tekrar çalıştırarak, beni hayata döndürmüşler. Burada ameliyat yapılamadığı için beni ambulansla başka bir hastaneye kaldırarak, ameliyata aldılar. Uyandığımda ise ilk sorduğum “vatan kurtuldu mu?” oldu. Aldığım cevapla tüm acılarımı unuttum” ifadelerini kullandı.

Eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu, 15 Temmuz çerçevesinde milli birlik, kardeşlik, güven, tarih bilinci ve cesaret konularını anlattı. Konuşmaların ardından gazi Denizci ve eğitimci yazar Vakkasoğlu’na 15 Temmuz anısına hediye takdim edildi. Program, 01.30’da Süleyman Çavuş Camii’nde teheccüd namazı kılınmasıyla sona erdi.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Serdar Yıldırım, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Emniyet Müdürü Volkan Cansever, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, siyasi partilerin başkanları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar da katıldı.

