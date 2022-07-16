Kaş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaş’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.
Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde aralarında ilçe protokolünün de bulunduğu yüzlerce kişi dev Türk bayrağı açtı, ellerinde Türk bayraklarıyla Migros Kavşağında bir araya gelerek, Cumhuriyet Meydanı'na kadar “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Yürüyüşü” gerçekleştirdi.
Meydandaki etkinlik programında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından dualar yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili müzik ve sinevizyon yayınlandı. 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösterimi sunuldu. Yatsı ezanına takiben çifte ezan, saat 00.13’te ise sela okundu.
Öte yandan, İlçe Müftülüğünce merkezdeki Süleyman Çavuş Camisi’nde ve mahallelerdeki camilerde şehitler için Kur’anı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı düzenlendi. İlçe Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı’nın da katılımıyla Yayla Bezirgan Mahallesi’nde şehit er Hasan Sertçelik’in mezarı ve ardından ailesi ziyaret edildi. Gazi ve şehit ailelerine, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesislerinde yemek ikramında bulunuldu.

“Gençler; tarihimizi iyi bilin”
Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada, “Ecdadının izinden yürüyen kahraman milletimiz, geçmişte Çanakkale’de onlarca muharebede, düşmana ve haine geçit vermediği gibi, 15 Temmuz 2016 yılında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Meydanlara inin’ çağrısıyla kahramanlığını ve cesaretini çıplak elleriyle bedeniyle kullanarak, o hain güruhun askeri uçaklarına, tanklarına ve toplarına meydan okuyarak, göğüs gererek, kutlu bir zafer kazandı. Bu millet geçmiş kadim kültüründen, devlet geleneğinden, varlığını varlık yapan değerlerinden aldığı güçle bunu yaptı. Vatan, milli irade, egemenliği, namusu, şerefi, haysiyeti uğruna, Türkiye aşkına bunu yaptı. Gençler; tarihimizi iyi bilin. 15 Temmuz hain darbe girişimi de dâhil olmak üzere bu millete kumpas kurmaya çalışanlara bilginiz birikiminizi ve gücünüzü kullanarak, milletimizin milli ve manevi değerleri öncülüğünde geçit vermeyin” dedi.

“Bu memleketin istikbali ve istiklali ilelebet payidar olacak”
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da “15 Temmuz darbe girişiminde halkımızın direnişi her noktada gerçekleşti. Devlet aklı, tarihten gelen güçlü bir derinliğimiz var. Milletimizin vicdanı ve hür sesi her zaman galip geliyor. Milletimizin aklıselim oluşu ve her zaman dik duruşu sayesinde bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Bu memleketin istikbali ve istiklali ilelebet payidar olacak. Hep beraber birlik, beraberlik içerisinde bu ülkeye sahip çıkmaya devam edelim” diye konuştu.
15 Temmuz gazisi İlyas Denizci, o gece yaşadıklarını anlatarak, gazi olduğunu ancak vatan sevgisinin korkusundan üstün geldiğini vurguladı. Denizci, “15 Temmuz gecesi köprüye geldim, orada ayağıma ve kalçama açılan ateşle iki kurşun yedim. Kan oluk gibi aktı. Yaralı olarak, beni Zeynep Kamil Hastanesine götürdüler. Durmuş kalbimi tekrar çalıştırarak, beni hayata döndürmüşler. Burada ameliyat yapılamadığı için beni ambulansla başka bir hastaneye kaldırarak, ameliyata aldılar. Uyandığımda ise ilk sorduğum “vatan kurtuldu mu?” oldu. Aldığım cevapla tüm acılarımı unuttum” ifadelerini kullandı.
Eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu, 15 Temmuz çerçevesinde milli birlik, kardeşlik, güven, tarih bilinci ve cesaret konularını anlattı. Konuşmaların ardından gazi Denizci ve eğitimci yazar Vakkasoğlu’na 15 Temmuz anısına hediye takdim edildi. Program, 01.30’da Süleyman Çavuş Camii’nde teheccüd namazı kılınmasıyla sona erdi.
Etkinliğe, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Serdar Yıldırım, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Emniyet Müdürü Volkan Cansever, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, siyasi partilerin başkanları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

60 yaş üstü üniversiteliler, pandemiyi sorunsuz geçirdi
YEREL HABERLER 60 yaş üstü üniversiteliler, pandemiyi sorunsuz ...
Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 ...
Bakan Çavuşoğlu: “FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Dışişleri Bakanlığında 639 FETÖ’cü kamu görevinden çıkartıldı” “FETÖ’yle mücadele yurt dışında da sürüyor” “FETÖ mensupları er ya da geç yargı önünde hesap verecek” 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Alanya’da kutlandı
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: “FETÖ’cülerin kamudan ...
Antalya 15 Temmuz’da tek yürek olup, şehitlerini andı `Milli Birlik Yürüyüşü' binlerce Antalya'nın katılımıyla gerçekleşti Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Sergisi açıldı, vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Halkımız, kendini 1 dolara satan hainlere gereken dersi vermiştir”
YEREL HABERLER Antalya 15 Temmuz’da tek yürek olup, şehitlerini ...
Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Antalya’da korkutan depo yangını İtfaiye ekipleri yangının diğer dairelere sıçramasını önledi Depoda maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Antalya’da korkutan depo yangını İtfaiye ekipleri ...
Antalya’da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Antalya’da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
15 Temmuz şehidinin babası: Biz tarafsız olamayız, tarafımız devletimizin yanıdır
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin babası: Biz tarafsız olamayız, ...
Yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekipleri ...
15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı Şehit babası Osman Ağaroğlu: “Biz bugün üzüntülü değiliz alnımız ak, başımız dik”
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı Şehit ...
Kaş’ta restorasyonu biten Süleyman Çavuş Camii ibadete açıldı
YEREL HABERLER Kaş’ta restorasyonu biten Süleyman Çavuş Camii ...
Yakup'un öldüğü EYP patlamasında ihmal soruşturması
YEREL HABERLER Yakup'un öldüğü EYP patlamasında ihmal soruşturması
15 Temmuz Demokrasi Golf Turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi Golf Turnuvası yapıldı
Orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı Yaban hayatı geliştirme sahası çevresinde piknik yapan vatandaşlar kaldırıldı
YEREL HABERLER Orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı Yaban ...
Alanyaspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu
YEREL HABERLER Alanyaspor'un oynayacağı hazırlık maçlarının programı ...
Antalyaspor, hazırlıklarına tesislerinde devam etti Kırmızı-beyazlılar ikinci etap kamp çalışmasını Almanya'da sürdürecek
YEREL HABERLER Antalyaspor, hazırlıklarına tesislerinde devam ...
Kaldırımda kalp krizinden öldü, aldığı kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için konuldu
YEREL HABERLER Kaldırımda kalp krizinden öldü, aldığı kutu süt ...
Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Ekiplerin müdahalesi ile yangının yerleşim alanına ulaşması engellendi
YEREL HABERLER Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Köpeklerin organize ayakkabı hırsızlığı kamerada 2 köpek gözetledi, diğeri ayakkabıyı çaldı
YEREL HABERLER Köpeklerin organize ayakkabı hırsızlığı kamerada 2 ...
Süt alıp evine dönerken yolda fenalaşarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Süt alıp evine dönerken yolda fenalaşarak hayatını ...
Antalya´da sahte içkiden ölüm şüphesi
YEREL HABERLER Antalya´da sahte içkiden ölüm şüphesi
Dokumapark müzelerine 1 milyon ziyaretçi
YEREL HABERLER Dokumapark müzelerine 1 milyon ziyaretçi
Evinde ölü bulundu, odasında pet şişe içinde ev yapımı alkol bulundu Ev arkadaşı: "3 yıldır tanıyorum ve alkolden bir türlü vazgeçiremedim"
YEREL HABERLER Evinde ölü bulundu, odasında pet şişe içinde ev ...
AKMEK’ten 85 yıllık asker bavuluna sanatsal dokunuş
YEREL HABERLER AKMEK’ten 85 yıllık asker bavuluna sanatsal dokunuş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.