Meltem Çarşı ihaleye çıkıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, eski Meltem Çarşısı için ihaleye çıkıyor. Çarşıda bulunan 12 dükkân, 22 Temmuz Cuma, saat 14.00’te başlayacak ihaleyle kiraya verilecek.

Antalya’da yaklaşık 13 bin nüfusa sahip Meltem Mahallesi’nin merkezinde yer alan ve 65 bin öğrencisi ulunan Akdeniz Üniversitesi’ne komşu, eski Meltem Çarşısı ihaleye çıkıyor.

Muratpaşa Belediyesi, çarşıda bulunan 12 dükkânı, 22 Temmuz Cuma günü saat 14.00’te ihaleyle kiraya verecek. Belediye Encümenince yapılacak ihalede, yıllık kira bedeli olarak muhammen bedel 1 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. İhalede çarşının tamamı için teklif verilebilecek, tek tek dükkân kiralaması yapılmayacak. İstekliler, ihale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden bedeli karşılığında temin edebiliyor.

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