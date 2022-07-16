Konyaaltı Belediyesi’nin, çocukların yaz tatili boyunca sporla kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için her yaz düzenlediği yaz spor okulları başladı.

Konyaaltı Belediyesi’nin her yaz döneminde 7 ile 15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okulları kapılarını açtı. Yaz spor okullarına katılarak tatillerini hem spor yaparak hem de kaliteli ve eğlenceli zaman geçirerek değerlendiren çocuklar, branşında uzman eğitmenler tarafından tercih ettikleri spor dalını öğreniyorlar. Futbol, basketbol, hentbol ve tenis olmak üzere dört branşta eğitim imkânı sunan yaz spor okulları, 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek.



“Çocuklarımız için çalışıyoruz”

Çocuklar için yaptıkları hizmetlerin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaz tatillerini spor okullarında değerlendiren çocukların başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini diledi. Son yıllarda bilgisayar ve akıllı telefonların insanları hareketsiz birer birey haline getirdiğini vurgulayan Başkan Esen, çocukların da bu durumdan payına düşeni aldığına dikkat çekti. Esen, “Yaz spor okullarımız, çocuklarımız için çok iyi bir fırsat. Hem eğlenip, hem de en az bir spor branşını öğrenerek tatillerini değerlendiriyorlar. Kendileri ve ailelerinden aldığımız olumlu geri dönüşlerden de çocuklarımıza ne kadar faydalı olduğunu anlıyoruz. Çocuklarımız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.



Eğlenerek öğreniyorlar

Basketbol antrenörü İlayda Şimşek, çocukların eğlenerek öğrenmelerini amaçladıklarını ve buna göre eğitim verdiklerini söyledi. Pandemi gibi zorlu bir süreçten çıktıklarını ifade eden Şimşek, Konyaaltı Belediyesi’nin bu hizmetinin hem çocuklar hem de eğitmenler için çok güzel bir avantaj olduğunu, iyi başladıklarını, güzel bir şekilde de devam edeceklerini umduğunu söyledi. Futbol kurslarında oldukça iyi bir teknik eğitim aldığını, üç sene önce de Konyaaltı Belediyesi yaz spor okullarına geldiğini belirten Hilmi Ata Şifa ise “Kurslara katılmadan önceki durumum ile şimdiki durumum arasında oldukça fark var. Burada aldığım eğitimle İyi bir gelişim gösterdiğimi düşünüyorum. Bize bu imkânı sağladıkları için Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



Kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyorlar

Tenis öğrencisi Demir Ardalı da kurslara başlayalı bir hafta kadar olduğunu söyledi. Normalde daha az spor yapan biri olduğunu belirten Ardalı, tenis sayesinde artık daha çok spor yaptığını, daha çok eğlendiğini ve kendisini daha fazla geliştirdiğini belirtti. Tenis antrenörü Muhammet Çalışkan ise yaz spor okullarının çocuklar için çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Çalışkan, “Çocuklar hem yaz tatillerini boş geçirmiyorlar, hem de sosyalleşiyorlar. Spor aktiviteleri çocukları kötü alışkanlıklardan ve telefon/tablet bağımlılığından da uzak tutuyor. Belediyemizin bu tür etkinlikler yapması çocuklar ve yetişkinler için çok faydalı oluyor. Belediye Başkanımız Semih Esen’e teşekkür ediyoruz” dedi.

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