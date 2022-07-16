Çaldıkları aracın plakasını değiştirirken suçüstü yakalandılar

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Markete giren adamın aracını çalan şüpheliler plakaları değiştirmek üzereyken yakalandılar.

Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.N., 07 N 5446 plakalı otomobili ile markete gitti. Marketteki işinin kısa süreceğini düşünerek aracını da çalışır vaziyette bıraktı. Bu sırada iki şüpheli H.N'nin otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bölgede incelemelere başladı. Güvenlik kameralarını ve aracın gidiş istikametinde çalışma yapan JASAT timi 2 şüpheliyi çaldıkları aracın plakasını değiştirmek üzereyken suç üstü yakaladı. Otomobili çalan Ö.E, ve Z.Ö, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.