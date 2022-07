Kadınların görüntülerini çeken şüpheliyi dövdüler

Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (ANTALYA), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen İran uyruklu M.E., esnaf ve vatandaş tarafından dövüldü. Emniyetteki ifadesinde görüntü çektiğini kabul eden M.E., 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi kapalı cuma pazarında meydana geldi. Pazarda alışveriş yapan 2 kadın, cep telefonuyla görüntülerini çeken İran uyruklu M.E. adlı erkeğe tepki gösterdi. Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.'yi darbetti. Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı M.E., ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından emniyete götürülen M.E.'nin görüntü çektiğini kabul ettiği, alınan ifadesinin ardından ise 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2022-07-16 14:28:08



