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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökbel güreşleri muhteşem konserlerle başladı

İHA

Gökbel güreşleri muhteşem konserlerle başladı

Alanya Belediyesi tarafından Gökbel Yaylası’nda düzenlenen 16. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri Selami Şahin ve Yudum konserleriyle başladı.
2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri’ne giren Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri binlerce vatandaşın katılımıyla başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in, meydanı dolduran binlerce vatandaşa hitaben yaptığı konuşmanın ardından sahneye çıkan Türk Sanat Müziğinin duayen isimleri Selami Şahin ve Yudum, binlerce kalabalığa Gökbel'de unutulmaz bir gece yaşattı.

Gökbel festivaline yoğun ilgi
Pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen 16. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin açılış organizasyonuna Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri, Alanya protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.
Halk konserlerinden önce Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gökbel Meydanı'nı dolduran kalabalığa seslendi. Başkan Yücel alanı dolduran binlerce vatandaşa hitaben Gökbel Festivali’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

“Göbel’i çok büyük hasretle beklemişiz”
Pandemi dolayısıyla 2 yıldır festivale ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Rabbime hamdolsun ki, tekrar sizlerle eski günlerdeki gibi yan yana bir aradayız. Gökbel Güreşleri bölgemizle yöremizle o kadar çok özdeşleşmiş ki; yokluğunu çok derinden hissettik. Bu kalabalık, bu coşku, bu heyecan gösteriyor ki, Gökbel Güreş Festivalini çok büyük hasretle beklemişiz. İnşallah 2 gün boyunca geride kalan 2 yılı telafi edecek şekilde sizlerin keyifli bir hafta sonu geçirmesi için her şeyi düşündük. Sizlere birçok etkinlik ve programlarla unutulmaz bir hafta sonu yaşatacağız” dedi.

“Gökbel artık bir marka, bir değerdir”
Gökbel Festivali’ni 18 yıl önce başlattıklarını vurgulayan Başkan Yücel; “18 yıl önce Kestel Belediye Başkanlığımın birinci yılında başlattığımız Gökbel Güreş Festivali, sizlerin desteği ile her yıl katlanarak büyüdü ve bu günlere geldi. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi Türkiye Ulusal Envanterine giren Gökbel Güreşleri artık bir markadır, bir değerdir. Gökbel Güreşleri artık, Kırkpınar’dan sonra ülkemizin sayılı güreş organizasyonlarından biridir” sözlerine ye verdi.

“Gökbel’de amacımız birlik ve beraberliği sağlamak”
Gökbel Güreşleri’ni başlatırken amaçlarının, sadece bir festival düzenlemek olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Amacımız; “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” diyen Ulu Önder Atatürk’ün yolunda, milli ve manevi kültürümüzü yaşatmak. Amacımız, Türk’ün gücünü, mertliğini, yiğitliğini simgeleyen ata sporumuz güreşleri sürdürmek. Amacımız bir olmak, diri olmak. Amacımız gelecek nesillere güzel eserler bırakmak. Amacımız, birlik ve beraberliği sağlamak. Çok şükür amacımıza ulaştık. Gökbel Yayla etkinlikleriyle, yaylalarda da bir yaşamın olduğunu, buraların da hizmete ihtiyacı olduğunu, mert Anadolu insanı yörüklerin bürokrasi ve siyasete yön verdiğini herkese göstermiş olduk” dedi.

“Daha yapacak çok işimiz var”
“Hep birlikte daha yapacak çok işimiz var” diyerek Alanya’ya hizmete devam edeceğini vurgulayan Başkan Yücel; “Beraber yürüdüğümüz yolda hedeflerimiz, ideallerimiz var. Geldiğimiz noktayı biliyoruz. Her zaman bana olan sevginize ve güveninize layık olmaya gayret ettim. Bundan sonra da çizgimizden, duruşumuzdan taviz vermeden, samimiyetten, mütevazilikten ayrılmadan sizin mutluluğunuz ve refahınız için çok çalışmaya devam edeceğiz. Tıpkı bir bayrak gibi dimdik yalanın, dedikodunun, iftiraların, karalama kampanyalarının karşındayız. Hıyanetin karşısındayız, hainlerin karşısındayız. Emellerine ulaşmak için her türlü fitne ve fesatı çıkaranların karşısındayız. Her zaman mağrurların karşısında, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yudum bağlamasıyla geceye damga vurdu
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in konuşmasının ardından sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Yudum sahne aldı. Bağlamasıyla alanı dolduran binlerce kişiye birbirinden değerli şarkılarını söyleyen Yudum, en sevilen türkülerini hayranları için seslendirdi. Sahneden inerek seyircilerle birlikte şarkı söyleyen ve eğlenen Yudum, izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Başkan Yücel Yudum’un muhteşem konserinin ardından sahneye gelerek ünlü sanatçıya üzerinde portresi bulunan su kabağı ve çiçek motifli koza tablosu hediye ederek teşekkürlerini iletti.
Sanatçı Yudum, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e sürpriz yaparak yeni parçası ‘Gör Evlat’ı Türk Bayrakları eşliğinde birlikte söylediler.
Yudum’un ardından sahneye gelen Selami Şahin alanı dolduran on binlerce hayranına muhteşem bir konser verdi. Selami Şahin, birbirinden değerli parçalarını hayranları için seslendirdi. Başkan Yücel, Selami Şahin’e çiçek ve üzerinde portresi bulunan su kabağı takdim etti. Sanatçı Şahin büyük emeklerle hazırlanan organizasyon ve hediyeler için Başkan Yücel’e teşekkür etti.

800 güreşçi yarın kol bağlayacak
Kırkpınar’ın altın kemerli başpehlivanı Cengizhan Şimşek başta olmak üzere İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Osman Aynur, İsmail Koç, Faruk Akkoyun, Ekrem Yavuz, Fatih Çakıroğlu ve Kırkpınar’ın derece yapan bütün başpehlivanları, yaylaların yaylası Gökbel’de güreş tutacaklar.
Birbirinden ünlü 45 başpehlivan ile birlikte yaklaşık 800 güreşçi Gökbel er meydanında kol bağlayacak. Sabah 09.00'da başlayacak güreşler gün boyu devam edecek.

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