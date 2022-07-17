Kırmızı ışık ihlali yapan ATV otomobille çarpışıp takla attı: 1 yaralı ATV'nin ışık ihlali ve kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan ATV sürücüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Evrenseki turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı istikametinden Kumköy istikametine gitmekte olan Celil Doğan'ın kullandığı 07 AYS 394 plakalı ATV, Evrenseki Halk Plajı istikametinden turizm yoluna çıkmakta olan Mehmet Çeçen'in kullandığı 07 AVR 312 plakalı otomobille çarpıştı. ATV sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada devrilen ATV'nin sürücüsü Celil Doğan yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, ATV'nin çarptığı otomobil sürücüsünün alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenirken, sürücü ve araç sahibine 3 bin 674’er TL ceza uygulandı.

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