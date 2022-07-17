Rus turistler devrilen ATV aracının altında kaldı

Antalya'da iki Rus turist kullandıkları ATV aracının devrilmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Alanya Sarıveliler yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rusya uyruklu Valentine Ivanov 07 ALK 326 plakalı ATV ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan ATV aracının devrilmesi sonucu sürücü Ivanov ve arkadaşı Olga Inozemceva altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar iki turisti aracın altından çıkartarak ilk müdahalede bulundu. Aynı zamanda ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen iki yaralı turist Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 2 turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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