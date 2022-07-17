Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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Antalya’da yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralandı.

Olay, Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde dün saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca istikametinden Finike istikametine giden M.İ. (27) idaresindeki 07 K 5790 plakalı otomobil, D400 Karayolu Presa Di Finica Otel kavşağında yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen Y.D.'ye (52) çarptı. Kazada ağır yaralanan Y.D., Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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