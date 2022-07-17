Alanya'da 163 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde 163 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ö.K.Y. ve H.A. isimli şahısların Alanya ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, Saray Mahallesi'nde Ö.K.Y. ve H.A. isimli şahıslar satışa hazır 163 adet ekstacy hapla yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.