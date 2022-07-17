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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATABEM yaz kurslarına yoğun ilgi

İHA

ATABEM yaz kurslarına yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kursları büyük ilgi görüyor. 20 farklı branştaki yaz kurslarında öğrenciler, ilgi alanları ve eksik olduğu konularda yeni bilgiler öğrenmenin keyfini çıkartıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz kursları başladı. 17 kurs merkezinde 20 branşta düzenlenen kurslara 5 bin 900 öğrenci katılıyor. Akademik branşlarda ücretsiz eğitim gören 345678. sınıf öğrencileri hem eğleniyor hem öğreniyor.
20 branşta kurs
Akademik, kültürel ve sosyal alanlarda açılan kurslarda öğrenciler, ilgi alanları ve eksik olduğu konularda yeni bilgiler öğrenmenin keyfini çıkartıyor. Kodlama, bilgisayar kullanımı, drama, edebiyat, fen ve teknoloji, geometri, gitar, halk oyunları, hızlı okuma, İngilizce, kara kalem, keman, matematik, modern dans, piyano, resim, satranç, tiyatro, Türkçe, yağlı boya, drama ve zeka oyunları gibi çeşitli branşlardaki dersler Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek.
Öğrenciler mutlu
İlkokul öğrencisi Kardelen Yörük eksiklerini gidermek için Lara ATABEM yaz kursuna geldiğini ifade ederek “Buraya Matematik ve İngilizce için geldim. Öğretmenlerimiz çok iyi dersleri çok iyi anlatıyorlar. Derslerimdeki eksikliklerimi gidermeye başladım. Bize böyle bir imkan sağladığı için Muhittin amcamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Veliler memnun
İlkokul 3.sınıf öğrencisi Beren Çakmakkaya’nın annesi Dicle Çakmakkaya da “Pandemi döneminde çocuklar eğitime uzun bir ara vermek zorunda kaldı. Derslerde eksiklikleri vardı. Maddi olarak özel derse imkanımız olmadığı için arayış içerisindeydik. ATEBEM kurslarını sosyal medyadan gördük ve kayıt yaptırdık. Öğretmenlerimiz çok iyi, çocuklarımız keyifle ders alıyor. Kurumda çalışanlarımıza ve Başkanımıza bu konuda sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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