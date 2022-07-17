Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti

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Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)- 'KANAL', 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ve 'Hakkari'de Bir Mevsim' gibi pek çok filme imza atan Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral (80), Antalya'nın Kumluca'da ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Kaş'ta yaşayan yönetmen Erden Kıral, vücut enfeksiyonu nedeniyle 10 gün önce Kumluca'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Kıral, çoklu organ yetmezliği nedeniyle buğun öğleden sonra hayatını kaybetti.

Yönetmen Erden Kıral'ın cenazesinin, yakınları tarafından Kumluca'daki özel hastaneden alınıp İstanbul'a götürüleceği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2022-07-17 20:33:34



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